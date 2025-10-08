La 'influencer' extremeña Marta Soriano, testigo del derrumbe en el centro de Madrid: «Sigo con mal cuerpo» La influencer había regresado a su piso, ubicado cerca del edificio que se ha derrumbado, hace apenas dos semanas, tras pasar varios meses desalojada por riesgo de derrumbe

Irene Toribio Miércoles, 8 de octubre 2025, 09:05

Hace dos semanas lo anunciaba feliz a sus seguidores: «Vuelvo a casa». Tras varios meses maleta en mano por Madrid, la 'influencer' extremeña Marta Soriano volvía a su piso en el centro de la capital. Había sido desalojada por riesgo de derrrumbe. De aquello han pasado siete meses, y ahora que ha vuelto a casa ha vivido de cerca el derrumbe que ha dejado cuatro fallecidos en centro de Madrid, en el número 4 de la calle de las Hileras, cerca del metro de Ópera y el Teatro Real.

«Se acaba de derrumbar un edificio aquí al lado», ha contado preocupada en redes sociales apenas unos minutos después de conocerse la noticia.

La 'influencer' extremeña ha explicado que se enteró mientras estaba fuera de casa. «Me ha llamado mi padre para decírmelo, luego mi madre y mi novio…», relata. Su preocupación era más que comprensible: hace apenas siete meses fue desalojada de su edificio por riesgo de derrumbe, y solo había vuelto a vivir allí hacía un mes.

«Volví sin tener la estructura arreglada», reconoce. «Hemos solucionado la parte de pocería, pero la estructura sigue pendiente». Del edificio que se ha desplomado, según las primeras informaciones, se deconocen las causas.

«El susto que tengo en el cuerpo… no lo quiero ni pensar», confiesa en un vídeo. «Lo primero que he hecho ha sido escribir al técnico que lleva mi caso». Según explica, el especialista le confirmó que su edificio sigue siendo seguro, que hace apenas tres días revisaron las grietas y que «la estructura no se está moviendo». Además, le comunicó que los trabajos de apuntalamiento comenzarán «entre esta semana y la siguiente».

«Solo espero que en el derrumbe no haya víctimas», añadía Marta en un vídeo que ha compartido horas antes de conocerse que ha habido víctimas mortales. «Ha sido un susto enorme, pero gracias a Dios mi edificio está estable».

A la extremeña la desalojaron de su edificio hace siete meses

Marta Soriano recuerda perfectamente aquel sábado de febrero de 2025. Había salido de su piso en el centro de Madrid para asistir al desfile de Simorra en la Mercedes-Benz Fashion Week, celebrada en IFEMA. No imaginaba que, mientras veía pasar a los modelos sobre la pasarela, su edificio sería desalojado por riesgo de derrumbe.

La 'influencer' cuenta que, un día antes, había comentado con un vecino la aparición de una grieta en la fachada. «Pensamos que podía deberse a unas obras en el bloque de al lado», explica. Incluso había avisado al presidente de la comunidad para revisar la situación. Pero todo se precipitó al día siguiente.

Mientras seguía el desfile su teléfono comenzó a vibrar sin parar. «Me llamaba mi madre, la vecina, el vecino de enfrente… No entendía nada», recuerda. En mitad del evento, su madre le escribió por WhatsApp: «Han escuchado ruidos en tu casa, ha saltado la alarma». Marta intentó tranquilizarse, pensando que podría tratarse de una falsa alarma.

Sin embargo, poco después recibió un mensaje del contestador de su vecino, que por casualidad se transcribió automáticamente en la pantalla de su móvil. «Decía: 'Marta, están desalojando tu edificio'. Lo leí mientras los modelos seguían desfilando. No podía moverme, estaba en mitad del escenario. No sabía qué estaba pasando ni si mi casa se había derrumbado ya».

Cuando terminó el desfile, Marta llamó al vecino, que le confirmó que los bomberos estaban desalojando a todos los residentes. Su primera reacción fue pensar en sus perros. Llamó entonces a un amigo, que vivía a pocas calles y tenía las llaves de su casa, para que fuera corriendo a rescatarlos.

«Esa media hora en el coche, de camino desde IFEMA al centro, fue eterna», recuerda. «Iba mirando el GPS y, a la vez, las cámaras de casa para ver si el piso seguía en pie. Solo pensaba en que mis perros estuvieran bien».

Su amigo, al llegar, se encontró con los bomberos y los vecinos en la calle, pero se había olvidado las llaves. «Me quería morir», cuenta entre risas. «Tuvo que volver corriendo a por ellas. Fueron los diez minutos más largos de mi vida».

Finalmente logró entrar y sacar a los perros sanos y salvos. «En ese momento respiré. Pensé: si se cae el edificio, ya solo se pierde dinero. Lo importante es que estamos bien», dice.

Marta estuvo meses desalojada, hasta que finalmente pudo regresar a su vivienda, situada muy cerca del edificio que se ha derrumbado recientemente en el centro de Madrid. «Todavía sigo con mal cuerpo cuando lo pienso», reconoce.