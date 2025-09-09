Una incidencia en la infraestructura provoca retrasos en dos trenes en la región El Alvia Madrid-Badajoz ha demorado su salida de la capital madrileña más de una hora y media

M. Fernández Cáceres Martes, 9 de septiembre 2025, 19:25 | Actualizado 19:52h.

Una incidencia en la infraestructura ha provocado el retraso de dos trenes hacia Extremadura este martes. En concreto, un obstáculo en las vías ha obligado a interrumpir la circulación entre Talavera de la Reina y Torrijos a petición de la Guardia Civil, lo que ha afectado al tren de media distancia que conecta Madrid con Mérida y al Alvia que une la capital madrileña con Badajoz.

El más afectado ha sido el segundo, que ha retrasado su salida de Madrid más de hora y media debido a esta incidencia. Mientras, el primero circula con unos 20 minutos de demora, según Renfe.

Hay que recordar que, de acuerdo con el nuevo compromiso de puntualidad de Renfe, los viajeros del Alvia que se vean afectados por retrasos de menos de una hora ya no pueden solicitar la indemnización. Los pasajeros del Alvia sólo pueden reclamar la devolución del 50% del precio del billete si el retraso del servicio es igual o superior a una hora. Si el retraso es de 90 minutos o más la devolución es del 100%.

Ante una posible pérdida de enlace imputable a Renfe, el viajero tendrá derecho a obtener un billete para el siguiente tren sin coste alguno, siempre que cuente con un billete combinado, es decir, billetes desde el origen hasta el destino final de cada uno de los viajes.

El pasado 6 de agosto, el Alvia que realizaba el trayecto Madrid-Badajoz registró retrasos tras sufrir una incidencia técnica. El servicio, que cubría el trayecto Chamartín–Clara Campoamor, partió con 59 minutos de retraso desde la capital española. Según Renfe, la demora se debió a un problema técnico, aunque no especificó de qué incidencia se trataba.

El pasado 16 de julio los pasajeros de un Media Distancia Madrid-Badajoz se vieron afectados tras viajar en un tren sin aire acondicionado. El convoy que salió a las 16.38 horas desde Atocha se quedó sin aire cuando llevaba una hora de viaje.

El lunes 30 de junio se registró otro problema en otro servicio ferroviario. Un tren de media distancia que cubría la ruta entre Sevilla y Madrid se quedó parado en Plasencia por una avería técnica, lo que llevó a Renfe a establecer un servicio alternativo de transporte por carretera para los viajeros afectados.

Un día antes, el domingo 29 de junio, el Alvia que partía desde Badajoz en dirección a Madrid fue suspendido porque carecía de aire acondicionado. La partida del tren estaba prevista a las 17.48 hora, pero no salió y Renfe dispuso un traslado alternativo de viajeros por carretera.

