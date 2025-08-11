La escritura y la cocina tienen más en común de lo que podría parecer, según afirma la novelista Elena Álvarez. «A la hora de escribir ... es como si tuviera una serie de ingredientes crudos y, una vez preparados, surge un producto completamente distinto. De igual forma, en la cocina nos encontramos con los ingredientes por separado y tenemos que construir ese plato», explica.

Su interés por los fogones nació en el hogar familiar, donde observaba con atención a su madre cocinar. No obstante, fue al independizarse cuando comenzó a desarrollar esta habilidad, al principio por necesidad. «Es ese momento en el que ya tienes que enfrentarte a la cocina. Empecé con cosas sencillas, básicas, y poco a poco me fui animando con recetas más elaboradas», recuerda. A pesar de su evolución culinaria, Álvarez confiesa que prefiere las preparaciones simples y rápidas, aquellas que combinan disfrute y funcionalidad en el día a día.

Lo que más valora de la cocina son los momentos que se generan en torno a la mesa. Las comidas navideñas en familia o las tardes horneando pasteles con amigas son recuerdos que atesora profundamente. Si pudiera elegir a cualquier persona para invitar a cenar, su respuesta es clara: su familia y amigos. «Cada vez es más difícil reunirnos. Llevamos una vida acelerada y hace falta detenernos, sentarnos a comer con calma y conversar. Para mí, lo más importante de la cocina son las personas», afirma con convicción.

Tiempo de preparación 10 minutos

Tiempo de cocción 20 minutos

Tiempo total 30 minutos

Comensales 4 Categorías Arroces Ingredientes Panceta

Una taza de arroz

Una cebolla

Una taza de caldo de carne

Puerro

Una cucharada de mantequilla

Perejil y orégano

Sal y pimienta Preparación Trocear la panceta en tiras y dorarla en una sartén con un chorrito de aceite y sal al gusto.

En una olla, pochar la cebolla y el puerro picados.

Cuando esté rehogado el sofrito, añadir el arroz y cubrir con el caldo. A fuego medio-bajo, dejar cocer entre 20 y 25 minutos. Si se evapora todo el caldo, añadir un poco de agua.

Incorporar la panceta, la mantequilla y las especias en los dos últimos minutos. Rectificar de sal y servir en cuanto se haya derretido la mantequilla.

Preparación del arroz con panceta J.V. Arnelas

— ¿Por qué ha elegido preparar esta receta? El arroz precisamente es un plato que cuesta que quede en su punto.

— Porque es una receta fácil de hacer, que no lleva mucho tiempo y está muy rica. Respecto al arroz he pasado por un proceso de aprendizaje porque es verdad que al principio nunca me quedaba perfecto pero dije que no iba a poder conmigo y al final lo conseguí. En este caso, el secreto está en la mantequilla que logra un resultado más meloso.

— ¿Dónde la aprendió? ¿Es una receta familiar?

Pues no, la aprendí de casualidad un día que tenía panceta en casa y busqué en Internet que usar de guarnición. La adapté para usar los ingredientes que tenía a mano y desde entonces la preparo bastante.

— ¿Qué es lo que más le gusta cocinar?

Depende mucho de la época del año. Me gusta aprovechar los productos de temporada. Pero si tuviera que elegir, diría que siento predilección por la repostería, me encanta hacer pasteles. Lo que ocurre es que en el día a día priorizo los platos calientes.

— ¿Tienes algún referente en el mundo de la gastronomía?

— La primera es mi madre, que me ha enseñado mucho y siempre me ha dado trucos útiles. Pero también Carlos Arguiñano porque sus recetas son sencillas y rápidas, no llevan horas y horas de elaboración. El tiempo que tenemos es limitado, así que se trata de cocinar bien, pero sin complicaciones excesivas.