Elena Álvarez cocina un plato de arroz con panceta

Elena Álvarez cocina un plato de arroz con panceta

HOY cocina

Elena Álvarez, escritora

«Lo más importante de la cocina son las personas»

La escritora Elena Álvarez compara el proceso de creación literaria con la cocina

María Díaz

María Díaz

Badajoz

Lunes, 11 de agosto 2025, 07:19

La escritura y la cocina tienen más en común de lo que podría parecer, según afirma la novelista Elena Álvarez. «A la hora de escribir ... es como si tuviera una serie de ingredientes crudos y, una vez preparados, surge un producto completamente distinto. De igual forma, en la cocina nos encontramos con los ingredientes por separado y tenemos que construir ese plato», explica.

