El ilustrador 72 Kilos captura la esencia de Extremadura en un carrusel de once dibujos El autor ha cautivado a sus seguidores extremeños en Instagram con sus nuevas ilustraciones

Lourdes Baquero Jueves, 5 de diciembre 2024, 11:51 Comenta Compartir

El ilustrador y escritor español conocido en redes sociales como '72 Kilos', ha visitado estas pasadas semanas algunos municipios de Extremadura, y ha querido compartir en sus redes sociales su aprecio y encanto por la tierra extremeña con una publicación diferente: carrusel de ilustraciones basadas en algunos de los más bonitos rincones de la región.

Óscar Alonso, quien firma sus obras bajo el pseudónimo de '72 kilos', ha cautivado a sus seguidores extremeños en Instagram con este carrusel que combina su característico estilo de ilustración con los encantos de Extremadura, en colaboración con la Oficina de Turismo de la región.

El post, que en la mañana del viernes ya acumulaba más de 33.000 visualizaciones, refleja la conexión personal del autor con esta tierra, que ha sido fuente de inspiración para sus ilustraciones llenas de mensajes positivos y reflexivos. En la publicación que ha compartido, el artista comenta que «Extremadura me ha regalado varios momentos maravillosos. He podido recorrer sus paisajes, he aprendido a detenerme, a escuchar el silencio y a disfrutar de lo sencillo», un testimonio de su profunda admiración por la región.

A través de sus ilustraciones, Óscar Alonso transmite la tranquilidad de las plazas, la majestuosidad de los castillos, la serenidad de las montañas y la belleza del cielo estrellado extremeño. Además, invita a sus seguidores a reflexionar sobre la vida, cuestionándose: «¿Qué necesitamos para sentirnos bien?, ¿Qué momentos queremos coleccionar en los próximos años?»

El ilustrador también agradeció en sus redes sociales a la Oficina de Turismo de Extremadura por la invitación y dejó abierta la posibilidad de futuros viajes y proyectos, preguntando a sus seguidores: «¿Qué ingrediente añadirías? Me encantaría viajar allí contigo y dibujarlo.»

Este gesto de 72 Kilos ha sido muy bien recibido por su comunidad en redes sociales, quienes han elogiado tanto sus ilustraciones como el mensaje que transmite sobre la importancia de desconectar y disfrutar de la belleza de lo simple. Un ejemplo más de cómo el arte puede conectarnos con el paisaje y la cultura de un lugar tan lleno de historia y naturaleza como Extremadura.