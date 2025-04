Igualdad estudia si hay delito en las palabras de un diputado extremeño de Vox sobre el teléfono 028

«Pertenezco a la Asociación de Familias Numerosas y a lo mejor también queremos pedir un número para que nos asesoren y nos apoyen; o ... a lo mejor la Asociación de Bigotudos que Fuman también quieren otro número». Estas fueron las palabras con las que Javier Bravo, el diputado de Vox en la Asamblea de Extremadura, cargó contra la iniciativa de la creación del número 028 en Extremadura para asesorar a las personas Lgtbi.

Ahora, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha considerado que la afirmación del diputado de ultraderecha podría ser «constitutiva de delito».

Concretamente, Bravo, en el Debate sobre el Estado de la Región, criticó esta semana contra la creación en Extremadura de este recurso y cuestionó si las personas LGTBI tienen más derechos.

«Yo creo que la del diputado es realmente constitutiva de delito, y la de la alcaldesa -de Valencia- hay que estudiarlo. Desde luego, desde el punto de vista jurídico, nada es blanco o negro, todo es interpretable«, ha indicado Redondo.

La ministra ha realizado estas declaraciones al ser preguntada en una entrevista en Rac1 recogida por Europa Press por si cree que la decisión de María José Catalá de rechazar poner la bandera LGTBI en el balcón del consistorio por la celebración del Orgullo y las declaraciones de Bravo contra la implantación del número de teléfono 028 pueden suponer un delito.

Limitar derechos

Así, en ambos casos, Redondo considera que «se está yendo contra un colectivo intentando limitar sus derechos y sus capacidades de desarrollar libertad y en igualdad sus vidas y sus proyectos de vida», por lo que se muestra convencida, textualmente, de que perfectamente se encuadran en el tipo penal.

De esta forma, y sobre el caso de Catalá, la ministra ha afirmado este jueves que el Ministerio de Igualdad está estudiando desde el punto de vista jurídico si se pueden emprender «acciones penales» contra la alcaldesa de Valencia por su rechazo a poner la bandera LGTBI en el balcón del consistorio por la celebración del Orgullo.

Catalá justificó su decisión en que «el Ayuntamiento de Valencia no pone banderas en el balcón, pero no por el día del orgullo; no lo pone por el día del ELA, ni el día del Alzheimer, ni el día del cáncer».

La ministra ha dicho que se debe estudiar la posibilidad de emprender acciones penales porque son «declaraciones que nos interpelan a todos y nos sorprenden de esa manera tan terrible y desagradable, yo creo que hay algo más», ha explicado.