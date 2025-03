Identificación facial en el aeropuerto con sello extremeño

Hace 15 años, cinco extremeños que compartían trabajo en una empresa se unieron para crear una aplicación de reconocimiento de iris para teléfonos móviles. Su ... idea conquistó a Google y el gigante tecnológico les premió a nivel mundial. Así que lo que empezó casi por casualidad se convirtió en Mobbeel, una entidad pionera en identificación biométrica.

Así nació desde Cáceres una tecnológica que se mueve en campos como la banca, las aseguradoras, la educación o la sanidad y ahora acaba de dar el salto a los aeropuertos, donde están implantando su tecnología de reconocimiento facial en el marco de un proyecto europeo que se basa en llevar este sistema a todas las fronteras de la Unión Europea.

En el último año lo han instalado en 27 aeropuertos de Portugal, siete de España y cinco de Italia. En ellos hay una estructura que verifica de forma automática a un pasajero cuando va a cruzar la frontera de un país. «En vez de que un policía te pida el documento de identidad, mire la foto y compruebe que eres tú para pasar, hay unos quioscos que validan si eres o no la persona del pasaporte que muestras. En ellos Mobbeel aporta todo el algoritmo biométrico», explica Ramón Escorial Piñero, director de ventas de Mobbeel, que acaba de participar en el Mobile World Congress 2025, un evento que reúne en Barcelona a las entidades más punteras en comunicación móvil y que es considerado el encuentro más importante del mundo en este ámbito.

Ampliar Empleados de Mobbeel durante una jornada de trabajo en su sede de Cáceres. Jorge Rey

De hecho, los socios de esta empresa han llegado de la capital catalana tras varios días de trabajo codeándose con algunas de las tecnológicas más importantes del planeta. Allí han mostrado lo que hacen diariamente, que se basa en el identificación biométrica en distintos ámbitos y para cientos de clientes de una veintena de países.

«Habíamos visto la película 'Minority Report' en la que una máquina reconoce por el iris a su protagonista, Tom Cruise. Eso ya existía muy ligado al uso militar y policial y nos pareció interesante crearlo para que pudiera usarlo cualquier persona», cuenta José Luis Huertas, uno de los fundadores de Mobbeel.

Por aquel entonces aquello sonaba a ciencia ficción en Extremadura, una tierra acostumbrada al sector primario pero en la que empezaban a surgir ideas de la mano de jóvenes graduados de la Universidad de Extremadura.

Una de esas ideas es ahora una empresa que factura más de dos millones de euros al año, tiene 28 empleados y participa en las ferias más importantes de tecnología. La última en la que han estado es el Mobile, un encuentro que ha tenido a la inteligencia artificial como protagonista.

Inteligencia artificial

«Para nosotros la IA no es nada nuevo. Toda la tecnología que tenemos desarrollada está basada en redes neuronales y aprendizaje profundo, que es la esencia de lo que todo el mundo conoce como inteligencia artificial. Llevamos ocho años desarrollando nuestra tecnología basada en la IA. Además, en nuestro día a día la usamos bastante para optimizar procesos», añade Escorial, quien asegura que lanzar una empresa tecnológica siempre es complicado. «Todo el mundo tiene la visión del garaje y un ordenador y a partir de ahí te haces multimillonario, pero esa no es la realidad», afirma.

Y hacerlo desde Extremadura, aunque es posible, tiene más complicaciones. «Estar en esta región no nos ha dado las mismas facilidades que en otros entornos, pero a cambio nos ha permitido crecer de una forma más positiva. Desde Cáceres se puede ser muy competitivos, innovadores y no hay que tener complejos. No hace falta estar en las grandes ciudades para hacer algo exitoso y nosotros somos un ejemplo de que se puede. Es cierto que hay problemas a nivel de negocio que nos lo ponen un poco más complicado, como viajar con unas peores comunicaciones», comenta Escorial.

Mobbeel, además de llegar a los aeropuertos europeos, está trabajando en muchos más proyectos. Acaban de liderar la digitalización en países como Salvador y Guatemala para que los usuarios puedan abrir una cuenta bancaria de forma remota, han desarrollado la verificación de la identidad de forma remota de los usuarios de la Seguridad Social y han implantado un sistema para emitir el voto de manera telemática en elecciones con el que se puede determinar la identidad del votante con la tecnología de Mobbeel.