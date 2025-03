La huelga de Justicia ya ha suspendido más de 400 juicios en Extremadura

La huelga de funcionarios de Justicia que se inició el 4 de mayo ha suspendido en Extremadura más de 400 juicios, una cifra que ... seguirá aumentando si las negociaciones entre el Ministerio de Justicia y los representantes sindicales no fructifican.

Esos 400 señalamientos que han sido aplazados se corresponden con la actividad que no se ha podido desarrollar en la provincia de Badajoz (se han suspendido alrededor de 250 vistas si se contabilizan las que no se han llevado a cabo este martes 16 de mayo) y en la de Cáceres (la cifra de cancelaciones se sitúa en torno a 200).

Los datos son más alarmantes si se suman el resto de actuaciones que no se han desarrollado, más de 200 desde que se inició una huelga que amenaza con ser indefinida a partir de la próxima semana.

Para dar a conocer la indignación que siente el colectivo, este martes ha vuelto a realizarse una concentración de funcionarios a las puertas del Palacio de Justicia de Badajoz, donde se han reunido un centenar de trabajadores para expresar su malestar. La convocatoria había sido realizada por CSIF, STAJ, CC OO y UGT.

Francisco Barroso, delegado de UGT Justicia, ha indicado que la situación en estos momentos es «complicada» porque los sindicatos de los funcionarios de Justicia no han sido llamados a negociar. «Este martes han sido convocados los representantes de los jueces y fiscales. Del resultado que haya en ese encuentro dependerá también la evolución de nuestras reclamaciones. Confiemos en que hoy se cierre la reclamación de los jueces y fiscales para que luego nos convoquen y comencemos a negociar nosotros, que es lo que queremos».

Los sindicatos se mantienen firmes: «No puede ser haya mejoras para algunos colectivos y no para el resto»

«El ánimo no ha decaído, las plantillas están muy concienciadas de que las reclamaciones son justas, el contexto en el que nos movemos es el propicio, y no puede ser que haya mejoras para algunos colectivos y no para el resto», ha añadido Barroso en representación de los sindicatos convocantes.

El portavoz sindical ha advertido de que la intención de los funcionarios es iniciar una huelga indefinida el próximo lunes si antes no se producen avances en la negociación. «Los juicios se están suspendiendo, la respuesta está siendo contundente a pesar de que la huelga ya se está extendiendo mucho en el tiempo y es un sacrificio muy grande a nivel económico, tenemos la sensación de que estamos reivindicando una cosa que nos corresponde».

Francisco Barroso ha cifrado en torno a un 90% el seguimiento de la huelga en todo el territorio nacional. «El baile de cifras se produce porque el Ministerio no tiene en cuenta los servicios mínimos. Quien está en servicio mínimo está en huelga, aunque no pueda estar aquí con nosotros porque está trabajando».

De momento la huelga de funcionarios de 24 horas se ha realizado los días 4, 9, 10 y 11 de mayo. A esas jornadas se suman el paro de este martes 16 de mayo y los previstos para el miércoles 17 y el jueves 18. La huelga indefinida comenzaría el próximo lunes 22 de mayo.