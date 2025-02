La huelga de conductores de autobuses no consigue un apoyo significativo en Extremadura

Celestino J. Vinagre Lunes, 28 de octubre 2024, 11:37 | Actualizado 12:22h. Comenta Compartir

Normalidad no solo en los servicios mínimos marcados sino también en general en el transporte de viajeros, ya sea urbano o interurbano. La convocatoria de huelga hoy en toda España para conductores de bus se está viviendo en Extremadura sin apenas incidencia, valora inicialmente Julián Calatayud, presidente la asociación regional de empresas de transporte en autobús (Arebus).

Calatayud no me cuantificar a esta hora datos de seguimiento de la huelga pero indica a HOY que «su percepción por la información» que va recibiendo es que la normalidad se está imponiendo a la hora de desarrollar los servicios mínimos marcados. No solo eso. El presidente de Arebus señala que se están realizando «bastantes servicios más allá de los mínimos». Esto es, que, como percepción a falta de datos, el seguimiento de la huelga no estaría siendo significativo en el conjunto de Extremadura.

En el caso de la ciudad de Badajoz, no se está produciendo huelga en la plantilla de conductores del bus urbano, según ha corroborado este diario.

En Cáceres, la flota de vehículos estará, al menos, al 50 por ciento y todas las líneas estarán operativas. El 50% de servicios mínimos está fijado por la Consejería de Transportes de la Junta.

En Mérida, hay salidas de todas las líneas aunque no con la periocidad habitual de un día ordinario, según explicó el viernes pasado el Consistorio emeritense. Felipe González, delegado de Transportes, dice que están saliendo los servicios mínimos «y el resto de trabajadores están secundando la huelga». No hay incidencias y la normalidad es la tónica de la jornada en la capital de Extremadura.

En el conjunto de España unos 200.000 conductores de autobuses y autocares están llamados al paro este lunes tras no alcanzar un acuerdo para la jubilación anticipada. Desde la patronal Confebús aseguran que la jornada se está desarrollando «con normalidad» salvo por algún incidente aislado.

Hay que tener en cuenta que los servicios mínimos en los autobuses interurbanos están fijados en el 95%, por lo que la afectación no está siendo muy importante. Pese a ello, desde Confebús aseguran que unos piquetes han retrasado la salida de una treintena de autobuses por rotura de lunas.

El sector reclama su adhesión a las profesiones consideradas como peligrosas, para poder acceder a la jubilación anticipada como ya ocurre en otros grupos de trabajadores como los ferroviarios o los pilotos.

Se trata de una reivindicación histórica de los sindicatos que ayer mismo tuvo su último intento de alcanzar un acuerdo in extremis, con una nueva reunión entre los representantes de los trabajadores y las patronales que finalmente terminó sin pacto. «A pesar de los esfuerzos realizados, no ha sido posible alcanzar un acuerdo; sin embargo, ambas partes han manifestado su voluntad de continuar negociando en los próximos días para encontrar una salida al conflicto», indicaban a última hora del domingo fuentes sindicales.