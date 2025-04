Más de una hora de retraso en la salida de un tren de Madrid con destino Extremadura

Renfe sigue sumando incidencias que continúan afectando a los trenes extremeños en fechas de gran tránsito de viajeros por navidades. En este caso, un convoy ... que tenía que haber salido de la estación de Atocha de la capital de España con destino Extremadura a las 14,50 de la tarde de este martes, 26 de diciembre, ha partido con más de una hora de retraso por una avería. En concreto, se trata de un Regional Exprés con destino final Mérida que se ha demorado 79 minutos, según han confirmado a HOY fuentes de la compañía, que también han precisado que el convoy ha ido recuperando tiempo por el camino.

Algunos de los pasajeros del tren han trasladado a este diario su indignación por el nuevo infortunio sufrido en la estación madrileña donde, según aseguran, sus trabajadores no les habrían confirmado la hora de salida del Regional afectado. «Había gente que no había comprado bocadillos ni botellas de agua; les hemos dicho a los de la estación de Atocha que si podíamos ir a comprar y no sabían a que hora salía el tren», denunciaba un viajero.

Desde Renfe han señalado que la hora prevista de salida del tren Madrid-Mérida eran las 14,50 horas y que una incidencia técnica ha sido la causante de la demora en 79 minutos.

La pasada semana el ministro de Transportes, Óscar Puente, aseguraba en una entrevista a este diario, en relación a las incidencias del tren extremeño, que traerá la alta velocidad a Extremadura con «carácter urgente». El ministro insistió en que «la región no puede seguir esperando el tren por la indefinición en algunos puntos del trazado, que además no discurren por su territorio».

Cabe recordar, por otra parte, que el pasado 5 de diciembre se vieron afectadas varias líneas por un descarrilamiento de un tren de cercanías en Atocha.

Compromiso de puntualidad

Renfe tiene establecido compromiso de puntualidad, por el cual devuelve parte o el total del importe del billete, según las circunstancias. Así, para los trenes media distancia, regionales y regionales exprés, la devolución es del 25% del coste del billete en un retraso superior a los 15 minutos; del 50% si sobrepasa los 30 minutos y del 100% si supera una hora.

En el caso del Alvia, si el retraso es mayor a 30 minutos se devuelve el 50% del coste del billete y del 100% si rebasa los 60 minutos de demora.La indemnización se puede solicitar una vez pasadas 24 horas desde la llegada del tren y hay un máximo de tres meses para solicitarla.