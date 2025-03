Homenaje a los jóvenes 'rebeldes' que escriben y leen relatos

José Tomás Palacín Domingo, 9 de junio 2024, 07:54 Comenta Compartir

La literatura, el amor a la lectura y a la escritura como acciones imprescindibles fueron los protagonistas el pasado miércoles durante la entrega de los premios de la III edición del Concurso de Narrativa Escolar 'José Miguel Santiago Castelo', celebrada en la Biblioteca de Extremadura en Badajoz. Esta iniciativa, organizada por el diario HOY con BBVA, tiene como objetivo fomentar e incentivar la pasión literaria entre los estudiantes extremeños, así como reivindicar la figura de José Miguel Santiago Castelo, escritor y periodista de relevancia dentro y fuera de Extremadura.

El certamen está dirigido a estudiantes de 3º y 4º curso de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) de la región, y se ha convertido en uno de los concursos literarios de más prestigio en el sector educativo como demuestra la participación y la calidad de los trabajos presentados. Así lo destacó en el acto Celia Herrera, coordinadora de proyectos editoriales del Diario HOY, que condujo el evento y relató su experiencia como miembro del jurado que tuvo que tomar la difícil decisión de elegir a los ganadores entre los 13 finalistas.

Los otros dos miembros del jurado fueron Manuel Parra, director de zona de BBVA para Extremadura y Huelva, y María del Mar Lozano Bartolozzi, directora de la Real Academia de Extremadura de las Letras y las Artes.

El primer premio recayó sobre Paola Candelario, estudiante del instituto Doctor Fernández Santana, de Los Santos de Maimona. La alumna se inspiró en los atentados del 11-M para escribir el relato 'Pulseras deshilachadas', que leyó en el acto de entrega.

El segundo fue a parar al alumno Juan Lancho, del colegio cacereño Nazaret, por el texto 'Mi Pampaneira'. El joven escritor quiso incidir en su relato en los problemas mentales que sufren muchos jóvenes hoy en día, sobre todo después de la pandemia.

Paola Salgado, también del colegio Nazaret de Cáceres, fue la tercera clasificada por 'Nonna'; se inspiró en un viaje con su abuela a Cefalú para trazar una conexión entre Sicilia y la Granja de Torrehermosa, lugar de nacimiento de Santiago Castelo.

Pero no solo ellos recibieron su premio. Muchos finalistas acudieron a recoger su diploma a la Biblioteca de Extremadura: Julia Carrillo Medina, Mer García Peña, Telmo González Carrasco, Clara Gutiérrez Sageras, Cristina Alejandra Hernández Guzmán, Génesis Muñoz Elizondo, Natalia Mateos Ávila, Paula Solís Núñez y Sergio Vidal García-Monge representaron al conjunto de jóvenes que aman la lectura y escriben relatos, conscientes de que su afición les hace especiales y distintos, en un mundo que ya es eminentemente audiovisual y adicto a la fugacidad.

Todos los relatos de ganadores y finalistas han sido publicados en la página web oficial del certamen y también se han recopilado en un cuaderno de poemas que se ha enviado a los centros educativos en los que estudian. De este modo, su ejemplo servirá para que otros alumnos se animen a participar en la siguiente edición.

Álvaro Rodríguez Guitart, director general del diario HOY y del ABC Sevilla, intervino en el evento para homenajear a los premiados, a los docentes y a los familiares de los participantes. Durante su intervención también encumbró la figura de José Miguel Santiago Castelo, al que recordó como un gran poeta y como un destacado periodista con el que coincidió en ABC. «Solo con su presencia llenaría esta sala; lo llenaba todo de una impresionante generosidad», recordó.

El director general de HOY trazó un paralelismo entre los alumnos presentes y el escritor ya que Santiago Castelo, con 17 años, empezó a colaborar con el diario HOY. «Ya con 22 años, recién terminada la carrera, lo seleccionaron para el ABC. Su primer artículo se tituló 'Siete espigas bajo el sol' y lo dedicaba a su pueblo, Granja de Torrehermosa», contó Rodríguez Guitart, destacando la vertiente poética del periodista.

Asimismo, recordó que los premios «más complicados» que tenían en el ABC, los Romero Murube, los llevaba él. «Y consiguió, durante muchísimos años, lidiar con unos y con otros para que ganara siempre el mejor; no el más recomendado, no el más famoso: el mejor».

Para ilustrar esta gran figura dejó un detalle: en la presentación de uno de sus libros de poesía –a los que no suelen acudir muchas personas– consiguió llenar el hotel Alfonso XXIII de Sevilla. «Le dijimos que si necesitaba una sala más pequeña… no hacía falta, me dijo. Él ya se encargaría de llamar a sus amigos de la Granja de Torrehermosa. Y lo llenó».

En representación de los docentes, intervino María José Ortés, profesora de Lengua y Literatura del instituto Doctor Fernández Santana, quien destacó que para los profesores es «todo un orgullo personal y retrospectivo» que estudiantes como la suya –la ganadora Paola Candelaro– logren premios como el de Santiago Castelo.

«A pesar de todas las trabas que cualquier docente encuentra a diario en el aula, todo cobra sentido cuando intentamos trasladar a los jóvenes la poesía y la literatura».

Según ella, en pleno siglo XXI, la lectura y la escritura se han convertido «en un acto rebelde, complejo pero gratificante». Y es que para Ortés, «leemos porque a veces resulta muy difícil entender a los otros y entendernos, y buscamos la necesidad de encontrar el sentido de nuestra soledad, acompasar nuestras propias contradicciones. Es en los poetas donde a veces nuestro mundo se ordena, admitiendo el caos en el que nacemos».

Por ello, agradeció al diario HOY y al BBVA la labor que realizan «Gracias por acercarnos, por provocar la creación literaria de nuestros jóvenes».

Manuel Parra Director de zona de BBVA en Extremadura y Huelva «Sabemos que la educación es la palanca para esta nueva era»

Manuel Parra, director de zona de BBVA en Extremadura y Huelva, forma parte de estos premios desde su creación y uno de los grandes impulsores de su continuidad. Como miembro del jurado y representante de la entidad que apoya el certamen,intervino en el acto reconociendo que se sebtía «agradecido» de formar parte de unos galardones que promocionan la cultura en esta tierra. Además de formar parte de una causa «tan relevante» como las que motivan estos premios: la promoción de la literatura y la escritura entre los jóvenes y el objetivo de garantizar una educación de calidad.

«Es gracias a la participación de centros docentes extremeños que este concurso de narrativa tiene éxito», remarcó Parra.

«En BBVA sabemos que la educación es la mejor palanca que poner al alcance de las personas, especialmente de las más vulnerables, las oportunidades de esta nueva era», indicó.

Es por ello que se comprometió durante su intervención a que BBVA apoyará la celebración de la cuarta edición de estos premios literarios.

El responsable de BBVA en Extremadura destacó que la entidad está comprometida, entre otros, con la consecución del Objetivo de Desarrollo Sostenible número cuatro, que promueve la educación inclusiva, equitativa y de calidad para todos los niños en el mundo.

«Por este motivo –subrayó Parra–, en el año 2018, nació nuestro proyecto 'Aprendemos Juntos 2030', con el que creamos experiencias de enseñanza y aprendizaje para que docentes y familias ayuden a los niños a desarrollar las competencias necesarias para lograr un mundo más sostenible e inclusivo».

La reciente metodología que se desarrolla en el proyecto, tras la buena acogida de las tres anteriores, enfocadas en aprender a hablar en público, sobre inteligencia emocional y sobre resolución de conflictos, ha sido 'Reinicia tu mundo'. Esta busca ayudar a docentes, familias y educadores a enseñar a los niños a cuidarse a sí mismos, mejorar el planeta y respetar a los demás. «Escritores como Jordi Sierra i Fabra, Antonio Basanta, Albert Espinosa, han compartido con nosotros el valor de la literatura para una vida más plena y llena de oportunidades», destacó.

Finalistas

María Carmona Quintana.

Julia Carrillo Medina.

Mer García Peña.

Telmo González Carrasco.

África González García.

Alejandro González Gómez.

Clara Gutiérrez Sageras.

Cristina Alejandra Hernández Guzmán.

Natalia Mateos Ávila.

Génesis Muñoz Elizondo.

Lara Rivera López.

Paula Solís Núñez.

Sergio Vidal García - Monge.

