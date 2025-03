«Los hombres, más quejicas»

Ana Patricia Vaca Muñoz 'Patri' (Cáceres, 1975) es hija de Manuel, un escayolista que jugó de portero en el Cacereño Atlético, y de Isabel, una ... cuidadora de mayores del CAM de Alcuéscar. Es la mayor de cuatro hermanos, se graduó en la primera promoción de Técnico Superior de Actividades Físicas del IES Al-Kázeres y se ha formado como monitora de aeróbic, step, aerobox, pilates, yoga, tonificación… Tuvo un gimnasio, que hubo de cerrar con la pandemia, y actualmente da clases de tonificación, step y pilates a grupos de 30 a 80 años y dirige entrenamientos personales a domicilio o en Proyecto Arte, en El Rodeo cacereño. Su horario empieza a las siete de la mañana, con la primera clase en una casa de La Sierrilla, y acaba a las 22.00 horas.

–¿Quién se entrena?

–Antes eran jovencitas de 16-20 años. Hoy, la media es de 30-50 años y tienen más interés por la tonificación que por la pérdida de grasa. Cuando empecé hace 30 años, eran sobre todo mujeres para perder peso y ahora son un 60% mujeres y un 40% hombres y buscan estar en forma. Después del covid, la gente se preocupa más por estar bien. Los médicos se han dado cuenta de que contra depresión y malestar psíquico, es importante la actividad física.

–Llega un cliente…

–Evalúo su estado físico y de salud, operaciones, lesiones y a partir de ahí, planifico rutinas adecuadas que voy cambiando para que el cuerpo no se habitúe. El cuerpo te va pidiendo más en peso, complejidad…

–¿Musculitos?

–Mis clientes no buscan la hipertrofia muscular, solo quieren estar bien y noto que lo están porque hacen las tablas mejor, los mayores están más ágiles, se levantan más fácilmente, no tienen agujetas… En los entrenamientos, modifico posiciones adquiridas, corrijo la colocación de pies y rodillas.

–¿Los mayores?

–Casi todo es psicomotricidad, coordinación y tonificación con ayuda de sillas, gomas elásticas. Con buen tiempo, salimos a caminar y después, el café, que para ellos es el mejor momento. Es también un grupo social, salen de sus casas, se relacionan, cambian el chip, organizamos dos comidas al año.

–¿Se quejan?

–Los hombres son más quejicas con diferencia. No sé por qué, pero ellos solo quieren hacer musculación, barras, pesas… No quieren cardio porque se cansan, nada de bici, step ni correr. Si vas a un gimnasio, el 90% de los que están con pesas y máquinas son hombres, pero en la zona de cardio solo hay un 10%.

–¿Solos en casa?

–Al hacer ejercicio en casa no elegimos las rutinas adaptadas a nosotros, seguimos a influencers jóvenes y resulta que tenemos 50 años, nadie nos corrige la técnica de los ejercicios y la influencer 'on line' no sabe si tienes problemas de espalda ni si metes la rodilla derecha al hacer sentadillas. Por no decir que nos saltamos la parte que no nos gusta, el calentamiento, y eso puede provocar lesiones.

–¿Estirar, andar?

–Estiramos muy poco. Lo suyo es hacer media hora de estiramientos todos los días. En cuanto a andar, es importante, pero para que sea beneficioso ha de ser con esfuerzo, que te canses. Andar no es pasear viendo tiendas. Caminar te moviliza el cuerpo, no te anquilosas, pero lo ideal es combinarlo con ejercicios de fuerza.

–¿Incidentes?

–Cuando se puso de moda la dieta Dunkan (ingesta de proteínas y nada de hidratos), un chaval se mareó y se cayó de la bici haciendo spining. Su organismo había quemado muchas calorías y se había quedado sin energía. Fue antes de la pandemia y no nos había avisado de que hacía esa dieta. Tras la pandemia, el planteamiento ha cambiado: se hace deporte por salud más que por adelgazar.