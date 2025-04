«No es habitual que un lince coma gallinas»

A Javier Salcedo, director del proyecto LIFE Lynx Connect, el nuevo programa europeo para consolidar la reintroducción del lince en España, que un lince haya ... atacado y matado a decenas de gallinas en Magacela le sorprende. No lo oculta. «Su base de alimentación es el conejo. En un 90% de los casos..., bueno, en más de un 90% de los casos», enfatiza este experto que está al frente de un programa conservacionista de lince presupuestado con 18 millones de euros y que desarrollará hasta el año 2025. En él participa también la Junta de Extremadura. En la región la población conocida de lince ibérico –'Linx pardinus' es su nombre científico– ronda los 140 ejemplares. Básicamente están en el valle del Matachel, en el sureste regional, y en núcleos de Villuercas-Ibores-Jara y Tierras de Granadilla, en la provincia de Cáceres.

Reflexivo, desgrana pausadamente a HOY cómo es este felino que, dicen residentes en Magacela (comarca de La Serena), está diezmando desde hace meses su censo avícola, como adelantó este periódico el pasado martes. Es un mamífero carnívoro «estrechamente unido a sitios donde haya conejos. De hecho, el que no haya conejos es la principal amenaza para la continuidad de poblaciones de lince. Si no hay disponibilidad de esa presa es muy difícil que sobrevivan», remata Salcedo.

El director del programa LIFE Lynx Connect añade, en este sentido, que cuando se selecciona un área de reintroducción del lince se mira, entre otras cuestiones básicas, que haya una abundante censo de conejos.

Explica que este pequeño animal (los machos adultos pueden pesar 14 kilos, 12 las hembras), es una especie territorial, esto es, «afincado en un territorio. Su territorio depende, una vez más, de la abundancia de conejos. Puede abarcar 300-400 hectáreas pero también hasta 900 hectáreas». Puede recorrer varias decenas de kilómetros para buscar alimento, especifica, pero lo excepcional es lo que pasó con un lince que procedía de territorio portugués, en el valle del Guadiana, y llegó hasta Barcelona.

Aparte de los ejemplares asentados en territorios, «hay una población de lince que es flotante, que busca o intenta buscar una zona en la que asentarse. Hablamos de ejemplares jóvenes que acaban de 'independizarse' del territorio en el que se asientan sus padres. En ese sentido, son capaces de dispersarse, de desplazarse bastante kilómetros».

Es, quizás, el caso del lince visto en Magacela. Se habla que es un macho de unos tres años de edad. «No es habitual que coma gallinas. No es una presa habitual pero, como todo carnívoro, puede atacarla y alimentarse de ella en algunos casos por ser animales pequeños», acaba puntualizando Salcedo.

Son el resto de ese 10% de alimentación del lince que no es conejo y que, básicamente, representan pequeñas aves (perdices sobre todo) y ungulados. En Magacela, si se ha producido esos ataques a gallinas «seguramente tiene mucho que ver con la facilidad para acceder a los gallineros, que no son todos los seguros que debieran haber sido para impedir estas incursiones de un lince», sostiene. «Si lo tiene fácil, come gallinas», enfatiza. La Junta ha indicado que indemnizará a sus propietarios por estos daños.

Los linces son animales que suelen cazar en solitario. En principio, evitan la presencia del hombre «pero no es un impedimento para cazar que haya presencia humana en una zona como pueda ser en casas aisladas, en casas de campo». En todo caso, aclara que no hay riego de ataques de linces a personas. «No se ha producido ninguno».

Javier Salcedo recalca que «no hay que extraer conclusiones raras y mucho menos alarmismo porque un lince coma gallinas. Entra dentro de lo posible si hay facilidades para ello». Resalta además el trabajo de conservación de esta especie única en peligro de extinción.