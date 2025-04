«El lince habrá matado ya unas 200 gallinas»

Estrella Domeque Martes, 2 de noviembre 2021, 07:31 | Actualizado 09:53h. Comenta Compartir

Asoma sigiloso de madrugada, en ocasiones al alba; ha estudiado las costumbres humanas, ha perdido el miedo y forma ya parte del vecindario del paraje La Solana, sin embargo, se trata de un lince que siembra el pánico en los distintos gallineros repartidos por los campos de estos terrenos pertenecientes al municipio pacense de Magacela. «Es capaz de ingeniárselas para dar caza a estos animales y matar a más gallinas de las que se come», lamentan en un escrito los vecinos después de varios meses denunciando esta situación a la Junta de Extremadura y al colectivo Iberlince.

Viven en una decena de chalés ubicados en la carretera que une Magacela y La Haba, lugar donde se ha asentado este lince desde hace aproximadamente un año. Fue entonces cuando empezaron a desaparecer las gallinas, en principio, de forma misteriosa, después achacaban la situación a los zorros. Finalmente, uno de los vecinos apuntó a que debía tratarse de linces. En ese momento, se establece el primer contacto con la asociación, que instaló cámaras. «Y... efectivamente, era un lince», recuerda Carlos, uno de los vecinos afectados.

Tras realizar un seguimiento, Iberlince determinó que era un macho de unos tres años, nacido en libertad y que no lleva collar. Una descripción que conocen bien unos vecinos que, mes a mes, han podido comprobar que sigue una dieta basada en las gallinas. «Nosotros también hemos instalado cámaras, porque es verdad que nos gusta verlo, pero ahora mismo ya el daño está siendo muy importante. Me habrá matado unas ochenta gallinas, pero entre todos los vecinos casi habrá matado ya unas 200 gallinas y gallos», cuenta este vecino que ha visto cómo ha terminado con las últimas que compró recientemente y que apenas tenían diez días.

Su última reclamación a la Junta asciende a 90 euros, pero aún espera respuesta para la primera, interpuesta en enero. «Todavía no he recibido una compensación, pedimos una reposición de esas gallinas; pero no solo es que mate las gallinas es que les genera un estrés a las que quedan que hace que no pongan huevos».

Fascinados, pero molestos

La mayoría dispone de instalaciones perfectamente preparadas para el cuidado de estos animales y, aunque en muchos casos es para disfrute personal, algunos se han dado de alta como ganaderos avícolas para poder reclamar una indemnización por lo que está ocurriendo con gallos y gallinas. «La Administración no ha repuesto las gallinas ni ha indemnizado, promesas realizadas ante las diversas quejas expuestas», aseguran en el escrito.

Cabe recordar que, en la península ibérica, el lince es una de las especies de fauna silvestre a la que más esfuerzos de conservación se destinan a través de programas de reintroducción. Al mismo tiempo, se analiza cómo fijan su territorio en lugares como Extremadura. Pero los vecinos de La Solana desconocen las razones por las que este animal en peligro de extinción ha elegido esta zona para asentarse, incluso algunos aseguran haber visto a un segundo ejemplar. Del primero, ya identificado, sostienen que conoce sus comportamientos, «nos está vigilando y sabe perfectamente cuándo tiene que venir a por las gallinas».

Pero pese a todos estos contratiempos que les está ocasionando este lince, explican que no tienen nada en contra del animal al que observan fascinados en sus cámaras. «Nos gusta verlo por allí, pero queremos que nos den alguna solución y nos repongan las gallinas que está matando. A mí, que ande el lince por aquí me encanta y me gustaría verlo todos los días, pero si hace un daño, que lo paguen», concluyen.

