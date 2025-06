Los gurús de la música electrónica que se atreven con la clásica

Ni Pepe, que nació en 1995, ni José Manuel, su primo dos años mayor, vivieron la Ruta del Bacalao, pero la analizan como fenómeno por ... una curiosidad lógica, ya que ambos viven de mezclar música. También porque aquellos ritmos y bases electrónicas que seguían batallones de adolescentes de toda España puso en un altar a los disc-jockeys. «Mucha gente descubrió la música electrónica y fue un desfogue. Estaba muy vinculado a la fiesta y el desenfreno, pero no deja de ser la explosión de un movimiento artístico y cultural», señala el primero de ellos sobre aquella década de los noventa en Valencia.

Ellos, criados en Badajoz, ni beben ni fuman. A uno le gusta montar en bici, al otro el fútbol. «Yo me dedico a esto porque no me gusta salir», dice José Manuel. Tanto él como su primo Pepe representan la evolución de la profesión de discjokey, que en este siglo XXI goza de un aura sacerdotal. Pocos trabajos consiguen sincronizar a miles de personas saltando en una discoteca o en un estadio abarrotado moviendo apenas un par de dedos.

Ampliar Los Primos Dj en una sesión celebrada en Praga. HOY

José Manuel Arnao y José Ángel (Pepe) Cortés descubrieron que tenían ese poder y se hicieron llamar Piter Arnao y Don Peipe, pero como sus padres son hermanos enseguida dieron forma a un producto que ya es una sólida marca: Los Primos Dj. Los dos acaban de desplegar toda su energía sobre el escenario de Los Palomos por séptima vez, solo este año tienen agendadas 60 sesiones por toda España y este jueves, 12 de junio, a las ocho de la tarde (apertura de puertas a las siete) van a experimentar en el Palacio de Congresos de Badajoz con un formato único. Quieren combinar la música clásica con la música electrónica haciendo un repaso histórico a un estilo cuya génesis ronda la época de Mike Oldfield o Jean Michelle Jarre en los ochenta. Su aliada es la Orquesta de Extremadura, que por primera vez se involucra en un proyecto así. Con Pere Vicalet en la dirección, moverá a más de sesenta personas y desplegará un material audiovisual para ilustrar una evolución que los dos primos extremeños, discjockeys y productores, han dividido en tres partes hasta los gurús actuales como David Getta o Martin Garris. Casi todas las entradas –15 euros– están vendidas ya.

Todo empezó en La Marina

Pero para llegar a este punto hay que remontarse al mítico bar pacense de La Marina. Allí, en 2014, los dos primos recibieron el encargo del padre de Pepe para poner música a un reencuentro de antiguos alumnos del colegio Piloto Guadiana. Se recuerdan nerviosos, pero tras aquel debut tan doméstico todo empezó a fluir.

«En 2018 –relata Pepe– hubo un concurso de djs, nos presentamos con un vídeo como primer filtro, votó la gente, también había un jurado y fuimos a Gerona a la final. No ganamos, pero nos ofrecieron pagarnos unos estudios. El problema es que estábamos con las carreras (Pepe ha estudiado Ingeniería en Diseño Industrial, y José Manuel, Ciencias Ambientales, ambos en la Universidad de Extremadura), pero nos fuimos a Gerona y en Eumes (una escuela de música avanzada y sonido) hicimos un curso de producción musical. Aprendimos a usar el 'ableton live' (software de audio digital), pero también armonía, composición, diseño sonoro, creación de remixes, clases de empresa, de marca... Como nosotros partíamos de cero éramos como una esponja. Allí conocimos lo que es la industria y nos cambió el chip. Vimos que si trabajábamos un dossier que visualmente era apetecible nuestra oferta podía encajar».

Los extremeños se caracterizan por la energía que transmiten en sus sesiones. HOY

A mitad del curso lo intentaron con Tailandia y no salió, pero cuando probaron con China sí hubo suerte. En este país asiático les voló la cabeza porque se toparon con las discotecas más impresionantes que habían visto jamás y un ambiente que tampoco esperaban. «Íbamos a hacer seis o siete actuaciones, pero ampliamos a doce y en unas discotecas que parecían naves espaciales, algunas en el top cien del mundo. Regresamos y luego hicimos once ciudades más, todo en menos de un año».

Firmar con Spinnin' Récords, varias sesiones por capitales europeas y la visita a los mejores festivales del mundo – Coachella, Tomorrow Land...– captando tendencias ayudó a su evolución.

Según explican, ellos se enmarcan en un estilo de formato abierto que se adapta a cada contexto y en el que el uso del micro también es clave para animar. «Antes de empezar siempre visualizamos la sala, ponemos el radar y vemos por dónde podemos ir», describe Pepe, que confiesa que lo de combinar su trabajo con una orquesta es algo a lo que llevaban dándole vueltas desde 2018.

Pero no fue hasta un evento en Ámsterdam al año siguiente cuando vieron a un discjockey con una orquesta sinfónica y desearon hacer algo así. Ahora aquella idea se va a concretar este jueves en el Palacio de Congresos. 'Symphony of dance' tiene una parte pedagógica haciendo historia de la música electrónica con tráilers que muestran una evolución social. Ellos pasan de la discoteca al auditorio y saben que van a atraer a un público que no es asiduo a la música clásica, por lo que solo piden que haya puntualidad en esta cita histórica para que todo el mundo esté sentado a las ocho en punto y luego se dejen llevar.