Guardiola, sobre la filtración de datos personales: «Estoy muy tranquila. Soy una buena mujer»

María Guardiola asegura estar tranquila tras saberse que se han filtrado algunos datos personales según investiga la Audiencia Nacional. En una información de la cadena Ser de esta mañana, se ha conocido que un juzgado de la Audiencia incluye a la causa abierta hace pocas semanas el hackeo de información personal del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, varios ministros o la presidenta extremeña, entre otros.

En el caso de Sánchez, se ha filtrado su DNI, fecha de nacimiento y dirección de su domicilio particular, pero no su teléfono móvil. También se han publicado datos personales que afectan a nueve ministros, entre ellos María Jesús Montero, Félix Bolaños o Fernando Grande-Marlaska, así como de la presidenta del Congreso, Francina Armengol o el del Senado, Pedro Rollán.

Los agentes de la Policía Nacional también indagan sobre la difusión en las últimas horas por la 'dark web' y replicado en canales de Telegram de información relativa a unos 3.000 afiliados de Podemos. Los agentes confirmaron el pasado 19 de junio que había abierto una investigación por una primera filtración en un canal de Telegram que apuntaba a un hacker.

Se desconoce qué datos personales se han filtrado en el caso de Guardiola. La jefa del Gobierno extremeño afirma no saber nada del asunto, según ha comentado esta mañana en los pasillos de la Asamblea de Extremadura, antes de reanudarse el debate sobre el estado de la región.

«No tengo información más allá de lo que he podido leer. No sé nada. Me espero cualquier cosa», ha concluido Guardiola en declaraciones recogidas por Canal Extremadura Radio. En todo caso, asevera que no le invade el desasosiego.

«Tengo una vida muy limpia, muy transparente. Tengo una familia normal. Soy una madre entregada a mis hijos. Soy una buena hija. Soy una buena mujer. En fin no tengo miedo ninguno. Me parece muy triste que tengamos que estar con este tipo de historias. Pero, en fin, muy tranquila. Con la cabeza alta siempre», ha sentenciado Guardiola en un 'canutazo' a los medios de comunicación.