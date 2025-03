Guardiola sobre el aborto: «Sigo defendiendo la libertad de las mujeres»

redacción Lunes, 16 de enero 2023, 20:49 | Actualizado 21:20h. Comenta Compartir

La presidenta del PP de Extremadura, María Guardiola, aseguró este lunes que los derechos logrados por las mujeres serán una «línea roja» en su partido, y en concreto señaló el aborto como una «cuestión personal» que debe quedar fuera del debate político en la región.

«La política no está para entrometerse en la vida de las mujeres», dijo al ser preguntada por las medidas antiabortistas en Castilla y León, sobre las cuales afirmó que en Extremadura es un debate que «no va a estar encima de la mesa a partir del 28 de mayo».

«Voy a seguir defendiendo la libertad de las mujeres», señaló Guardiola, quien añadió que «necesitan apoyo, acompañamiento, aquellas mujeres que quieran ser madres y que no puedan tener oportunidades. Hay que ayudarlas, pero también hay que ayudar a esas mujeres que no quieren serlo», afirmó.

Ampliar Juan García-Gallardo y Alfonso Fernández Mañueco. EFE

Mañueco lo niega

También este lunes el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha negado que su Gobierno vaya a implementar el protocolo antiabortista que anunció su vicepresidente, Juan García-Gallardo. «No se obligará a los médicos a nada, no se obligará a las mujeres embarazadas a nada», ha zanjado en una declaración institucional, sin preguntas, antes de reconocer que estas medidas podrían «derivar en coacciones directas e indirectas» y tras acusar al Ejecutivo central de intentar crear «una polémica» con la cuestión.

Horas antes, la ministra de Sanidad, Carolina Darias, mantenía que el Gobierno «impedirá» la entrada en vigor del protocolo antiabortista, aunque el boletín oficial de la comunidad no se había hecho eco de la medida aún y tampoco existía constancia de una comunicación interna a los médicos. Darias, que no detalló las contramedidas que preparaba Moncloa, no descartó la vía judicial. «No vamos a permitir un paso atrás en el derecho de las mujeres», ha sostenido en una entrevista en la Ser.

El Gobierno central le ha declarado la guerra a las medidas antiabortistas anunciadas por Vox en Castilla y León. Este fin de semana enviaron un requerimiento para que expliquen si existe o no el protocolo. En el caso de que el Ejecutivo de Mañueco tuviera la intención de seguir adelante con estas medidas, se formaría una comisión técnica con representantes de ambas administraciones, como explican desde el PSOE, en la que se debatiría la legalidad de las mismas. Si no hubiera acuerdo, Moncloa recurriría a la vía del contencioso-administrativo y pediría medidas cautelares.