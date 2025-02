Guardiola pide compensaciones fiscales a Extremadura por la producción de electricidad

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, reclama compensaciones fiscales a la región por la producción de energía eléctrica y que las redes de transporte cuenten con la capacidad suficiente para que industrias electrointensivas se puedan instalar en la comunidad.

En su intervención ... en el Foro ABC en Madrid, la presidenta de la Junta ha señalado que «España tiene que reconocer a Extremadura como una potencia productora, como una potencia energética». Según ha indicado, la comunidad produce más del 10% de la electricidad que se consume en el país, lo que permite dar suministro a más de 8 millones de familias, ya que un 80% de lo que se genera en la región se envía a otros territorios.

Sin embargo, lamenta que Extremadura recibe poco a cambio, apenas el 0,21% de los ingresos fiscales que genera el sector. La presidenta extremeña ha apuntado que el Gobierno recauda al año más de 10.700 millones de euros por impuestos relacionados con la energía, una cifra que este ejercicio será aún mayor por el aumento de los tipos de gravamen del IVA y el impuesto de la electricidad, así como la recuperación del impuesto sobre la producción eléctrica. Por ese motivo, «creemos que es muy urgente que se revise de una manera integral todas las figuras tributarias que recaen sobre la energía».

Guardiola pide un debate «sosegado y serio» sobre el punto de conexión que se escoge para atribuir el rendimiento de los principales impuestos del sector. Como ha expuesto, actualmente el 100% del impuesto de la electricidad se calcula en función del lugar de consumo, y con eso «se castiga a los territorios que tenemos un problema con la despoblación». Por ese motivo, pide que en su lugar se tenga en cuenta alguna variable vinculada al lugar de producción. «Con esto conseguiríamos que se reconozca ese esfuerzo que realizamos algunas comunidades», ha añadido.

«Energía made in Extremadura»

«España está consumiendo energía made in Extremadura», ha señalado, y pese a ello «no hay ventaja fiscal ni infraestructura que compense esto». En ese sentido, reclama que Red Eléctrica Española (REE) aporte las conexiones necesarias que permitan que la electricidad que se produce en la región se pueda consumir aquí.

Guardiola ha lamentado que han sido rechazadas 22 de las 23 alegaciones presentadas por la Junta a la revisión de la planificación eléctrica 2021-2026 y espera que no corran la misma suerte las propuestas extremeñas para el siguiente periodo. Según ha afirmado, la mejora de la red regional de alta tensión es necesaria para permitir que se pongan en marcha industrias electrointensivas, como data center, fábricas de baterías de litio, de lingotes y de celtas de batería, fertilizantes, obleas fotovoltaicas, supercomputadores e hidrógeno verde. La presidenta extremeña ha asegurado que hay empresas que están a la espera de que REE permita su instalación.

No al cierre de Almaraz

Asimismo, Guardiola ha pedido «que se nos reconozca o que al menos no se nos castigue» como región productora de electricidad, y además 100% limpia. Para ello, considera clave que se mantenga abierta la central de Almaraz, que el año pasado aportó el 7% de la energía consumida en el país y que, según ha indicado, es la nuclear que más ha aportado al sistema desde su creación.

La presidenta extremeña ha asegurado que se ha producido un cambio de paradigma y que la nuclear es ahora fundamental para Europa tras los efectos de la guerra de Ucrania. Como ha indicado, trece de los 27 países de la Unión Europea tienen plantas nucleares, que producen más del 26% de lo que se consume.

En el caso de la central extremeña, ha recalcado que genera 4.000 empleos cualificados y que produce energía de forma constante y a precios competitivos. Asimismo, ha asegurado que estas plantas tienen una vida útil de 60 a 80 años y que se han hecho inversiones para el mantenimiento y la seguridad. «Hoy Almaraz es mucho más segura que el día que se inauguró», ha afirmado. Por ese motivo, estima que «acelerar el cierre de las nucleares es un capricho identitario demasiado caro», ya que aportan el 20% de lo que se consume en el país.

La presidenta de la Junta ha puesto el foco en la energía dentro de una lista de agravios que sufre Extremadura y que espera que sean resarcidos mediante la estrategia ALMA, la Agenda para el Liderazgo, la Modernización y el Avance de Extremadura. «Una ruta hacia el progreso» y para combatir la despoblación con medidas en el ámbito de las infraestructuras, la industria y la cultura. Asimismo, ha recordado las principales medidas de su Gobierno, como la rebaja fiscal, la tarifa cero para autónomos, las ayudas para la escolarización temprana y los incentivos a la vivienda para jóvenes.

«No corro riesgos, cuando tengo cosas importantes vengo en coche»

El transporte ha sido un tema tratado por la presidenta en la ronda de preguntas. Ante la pregunta de si se ha desplazado en tren hacia Madrid, Guardiola ha contestado que cuando tiene «cosas importantes» se desplaza en coche.

Por este motivo, ha criticado al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible de España, Óscar Puente -quien el pasado el pasado mes de diciembre llegó tarde a un acto en Badajoz por desplazarse en tren- que trabaja «para su vanidad» y que es una persona que entiende que si no «le alabas eres su enemigo. Si canalizara su actividad en redes en su trabajo tendríamos el país mejor conectado».

En otros temas, la presidenta ha celebrado los datos de la Encuesta de Población Activa publicados este viernes, que exponen la cifra más baja de paro en un primer trimestre desde 2008.

Pacto con Vox

Guardiola ha sido preguntada por la polémica que estalló en junio del año pasado debido a su pacto con Vox tras manifestar que no gobernaría con quienes «niegan la violencia machista y tiran a la papelera la bandera LGTBI», en palabras suyas de entonces.

Este viernes, casi diez meses después de anunciarse el pacto, ha reconocido que hay «muchas cosas» que les separan con Vox. «Ese día, desde la más absoluta vehemencia las verbalicé, quizás de forma impulsiva, pero era la realidad. Son líneas rojas y lo van a seguir siendo. Pero estamos centrados en lo mismo: en hacer de Extremadura una región más próspera», ha afirmado.

Críticas a Pedro Sánchez y a su hermano

Ha opinado de nuevo sobre la carta publicada el pasado miércoles por Pedro Sánchez donde puso en duda su continuidad como presidente del Gobierno tras la investigación hacia su mujer por tráfico de influencias. «La política es muy dura. Entiendo y empatizo con una posible situación personal por la que una persona decida dejar sus responsabilidades porque no pueda más, pero uno no anuncia el cese de sus responsabilidades sometiendo a un país a la inestabilidad política y social. Es un melodrama». Además, le recuerda que aún no han mantenido un reunión después de nueve meses de Guardiola como líder regional.

Por último, ha sido preguntada sobre si es posible trabajar para la diputación de Badajoz y tributar en Portugal -en referencia a la actividad por la que se critica al hermano de Pedro Sánchez-, algo cuya legalidad ha evitado cuestionar, no así su ética. «Parece que es legal pero no ético. No estoy para cuestionarlo, pero creo que cuando una persona recibe un sueldo público lo que tiene que hacer es un patriotismo fiscal, algo que defendía el presidente del Gobierno. Cambian el relato a su antojo».