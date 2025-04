Guardiola encara su primer debate sobre el estado de la región «con los pies en la tierra»

Es la cita parlamentaria más importante del año, junto a la aprobación de presupuestos, en la que se hace balance de la gestión realizada y ... se avanza la hoja de ruta a seguir. Es el debate sobre la orientación política general de la Junta Extremadura y esta vez llega con un aliciente extra: es el primero para la presidenta de la Junta, María Guardiola, y para tres de los otros cuatro representantes de partidos que intervendrán.

Un año después de que Extremadura iniciara el cambio de ciclo político que marcaron las elecciones del 28 de mayo, la región ha tenido un gobierno de coalición (PP y Vox), con una mujer al frente y de un partido que no ganó las elecciones, tres circunstancias que se han dado primera vez en los 40 años de autonomía.

El lunes, día de San Juan, Guardiola defenderá la gestión realizada por su gobierno en sus apenas 12 meses de gobierno (fue investida a medidos de julio), dibujará el escenario actual en el que desde su punto de vista se encuentra la región y adelantará una batería de propuestas para mejorarlo. Iniciativas, aclaran desde el ejecutivo, «que alcanzarán a todas las áreas y que serán realistas». En el PP son conscientes de que ese realismo al que aluden puede merecer la crítica de ser pocos ambiciosos, pero aseguran que, «frente a lo que nos tenía acostumbrados el socialista Guillermo Fernández Vara, las iniciativas a realizar serán asumibles, nada de castillos en el aire porque la presidenta tiene los pies en la tierra».

La rebaja fiscal y las ayudas habilitadas en este primer año de legislatura, desde la conciliación a los autónomos pasando por las familias de acogida o las subvenciones directas y sin límite de renta para el estudio del inglés o las guarderías, serán algunos de los logros que presentará Guardiola, en el convencimiento de que se trata de iniciativas que contribuyen a reducir el coste de la vida a los extremeños.

Medidas, además, en consonancia con su socio de gobierno pero compatibles con el mantenimiento de los derechos sociales. Guardiola se vio obligada a pactar con Vox para ser presidenta de la Junta, se desdijo de lo declarado contra el partido de Abascal y comprometió con ello su palabra. «Pero también dijo que en la región no se retrocedería ni en igualdad ni en reconocimientos para el colectivo LGBTI ni en la lucha contra la violencia de género y así ha sido», apuntan desde el PP. Una realidad que la presidenta pondrá en valor en el debate sobre el estado de la región, consciente de que es uno de los frentes por donde suele atacar la oposición para desgastar la imagen de moderación que ella se afana en personificar.

La política nacional también tendrá cabida en el debate. Desde el ejecutivo avanzan que la presidenta de la Junta marcará una postura firme en financiación autonómica e infraestructuras, «porque son asuntos de interés para Extremadura, porque estamos hablando de las cosas del comer» y porque, además, «es hora de que la región tenga peso en el escenario sociopolítico nacional».

En este sentido, en el PP creen que la tibieza de Fernández Vara con las políticas de Pedro Sánchez no está siendo corregida por el nuevo líder de los socialistas extremeños, Miguel Ángel Gallardo. «Un día dice que no le gusta la amnistía, otro que es una solución de convivencia; un día asegura que se opone a la financiación singular para Cataluña y otro que hay que reconocer la singularidad de cada comunidad».

Un año perdido

El presidente del grupo parlamentario socialista, José María Vergeles, es quien se ocupará de replicar a la presidenta extremeña y poner en jaque una gestión que para el PSOE ha supuesto un año perdido por una acción de gobierno centrada más en tirar por tierra todo lo logrado por el anterior, como la gratuidad del comedor escolar, que en la ejecución de medidas que realmente supongan un avance.

Para los socialistas, PP y Vox no han mejorado la educación, han empeorado la sanidad, han generado dudas en los inversores y están ahondando en el desequilibrio social y territorial con una política fiscal y de ayudas que dista de la justicia y la equidad. Retrocesos que sacarán a relucir en el debate sobre el estado de la región y en el que expondrán también la falta de iniciativas que generen riqueza y empleo. «Critican la política de primeras piedras pero no tienen reparo alguno en inaugurar obras que son fruto de la iniciativa y del trabajo del gobierno anterior», aseguran los socialistas, en referencia a la última conexión inaugurada por Guardiola en Plasencia, con corte de cinta incluido.

«Es la viva imagen del postureo político», resumen desde el grupo parlamentario del PSOE, cuya oposición en cualquier caso esta dirigida desde el partido por su nuevo secretario general, Miguel Ángel Gallardo.

En el argumento del postureo también abunda Unidas por Extremadura. Ambas formaciones creen que, más allá del pose que exhiben en redes, no hay más donde rascar en un ejecutivo y una presidenta que han hecho de su enfrentamiento continuo con el Gobierno de Sánchez su seña de identidad. «Siguen la senda que les marca Madrid». Solo así entienden los grupos de la oposición una política carente de medidas concretas para Extremadura.

Políticas de bloques

«Convirtió la lucha contra la despoblación en uno de sus grandes lemas en campaña y después, y no hay nada de nada», lamentan en Unidas por Extremadura. «No solo se ha olvidado de las zonas rurales, es que con su política de ayudas la está perjudicando y aislando aún más». La coalición de izquierda considera que las ayudas a las guarderías o a las familias para que sus hijos estudien en academias de idiomas no hace más que agrandar la brecha entre quienes residen en localidades grandes y pequeñas en la región. «No se puede pretender fijar población con ayudas para servicios que no existen en los pueblos».

Incongruencias que observan los grupos de la oposición y a la que suman la «incompetencia» para sacar adelante el regadío de Tierra de Barros como ejemplo más reciente. Precisamente el asunto que ha centrado el último rifirrafe entre los dos socios de gobierno.

Diferencias aparcadas

PP y Vox llegan al debate sobre el estado de la región con un distanciamiento respecto a la financiación de este proyecto, después del encontronazo público que mantuvieron a cuenta de la sustitución de la popular Elena Nevado, elegida eurodiputada, en la Mesa de la Asamblea. Ambas fuerzas se han enfrentado públicamente también tras los resultados de las elecciones europeas, sobre todo porque el partido de Abascal ha visto que ha perdido a una parte de sus votantes más extremos. El PP ya ha notado que la principal oposición de los últimos días ha venido precisamente de sus socios de gobierno por el tema del regadío.

Es un asunto aún no resuelto, pero que PP y Vox prefieren dejar aparcado hasta después del debate. Su objetivo es reflejar unidad en la gestión realizada y en las nuevas medidas a implementar y, para eso, los populares negociarán con su socio los términos de las propuestas que plantearán.

Más allá de la lealtad que desde ambas formaciones se reclaman y dicen profesarse, la aritmética parlamentaria obliga a ello en una Asamblea a la que ya ha llegado la política de bloques, pero que aún se mantiene ajena al exabrupto continuo en que se ha convertido cualquier sesión en el Congreso de los Diputados.

Hasta ahora, de hecho, en los anteriores debates sobre el estado de la región, la mayoría de las propuestas planteadas desde el gobierno han salido adelante con el respaldo de todas las fuerzas políticas. Ocurrió en el último de Guillermo Fernández Vara en 2022. Pero desde entonces el fango embarra cada vez más la política.

La presidenta Guardiola, pues, se enfrenta a su primer debate sobre el estado de la región después de un año de gobierno. Por eso, se espera que, además de los reproches al anterior ejecutivo y de las culpas a Sánchez, adelante medidas que vislumbren la Extremadura que quiere. Un tiempo suficiente para que los ciudadanos comiencen a ser conscientes de que se ha producido un cambio político en la región.