Guardiola concede al equipo del Turuñuelo su primera medalla de Extremadura

El Consejo de Gobierno de la Junta oficializa el nombre de las instituciones y entidades (cinco) que recibirán la Medalla de Extremadura el próximo 7 ... de septiembre en el Teatro Romano de Mérida. No hay ninguna persona a título particular entre las galardonadas en esta ocasión. Las distinciones con el máximo reconocimiento de la comunidad autónoma recaen en el equipo de investigador del proyecto arqueológico Construyendo Tarteso, liderado por Sebastián Celestino y Esther Rodríguez; la unidad de Oncohematología del Hospital Materno Infantil de Badajoz; el colegio de Nuestra Señora del Carmen, el de las Carmelitas de Villafranca; el Rally de la Vendimia y, por último, el Periódico Extremadura, que cumple 100 años en este 2023.

HOY ya adelantó que entre los candidatos a medalla de Extremadura se encontraban en esta ocasión Las Carmelitas de Villafranca y la unidad de Oncología del Materno. El colegio carmelita de Villafranca de los Barros es un centro educativo privado concertado fundado en 1897. Lo gestiona la congregación de las Carmelitas de la Caridad Vedruna. Del mismo ha destacado la presidenta de la Junta, María Guardiola Martín, su veteranía y la formación de miles de estudiantes «fomentando el compromiso con Extremadura, aportando capacidad crítica a los alumnos para promover un desarrollo más justo» .

Ampliar Rallye de la Vendimia

Tanto el Pleno del Ayuntamiento villafranqués, que fue el primero en proponer su candidatura, como el de Almendralejo han suscrito mociones de apoyo a que el colegio carmelita reciba la medalla de Extremadura. A la misma se sumó también la Asamblea de Extremadura.

Mientras, la unidad del Materno recibe la medalla tras ser propuesta por la Asociación de Médula Ósea y sumarse a esa candidura instituciones como la Diputación Provincial de Badajoz. Se le reconoce la «tarea vital de los profesionales sanitarios que desde 2005 se han entregado al bienestar de niños y adolescentes que padecen cáncer. Un equipo multidisciplinar que ha atendido a 500 pacientes con resultados homologables a los de los mejores centros del país».

Guardiola ha subrayado que el equipo investigador del proyecto Construyendo Tarteso, liderado por Sebastián Celestino y Esther Rodríguez, son receptores de la medalla. Lo son por iniciativa propia de la presidenta del Ejecutiva regional, no de la sociedad civil, ha matizado. Para Guardiola, el proyecto que ha puesto en valor el yacimiento de El Turuñuelo -se ha excavado solo el 30% del terreno pero sus hallazgos son magníficos- son una muestra de «tesón y capacidad investigadora, referente mundial en hallazgos arqueológico y que ha puesto a Extremadura en el mapa mundial».

Esther Rodríguez, directora de la excavación ha mostrado en redes sociales su alegría. «Feliz y orgullosa de pertenecer a este enorme equipo que acaba de ser reconocido con la Medalla de Extremadura y más honrada aún de recibir el máximo galardón que puede brindarme mi tierra», ha compartido.

El Rallye de la Vendimia, la emblemática prueba automovilística que recurre cada año el centro y sur de la provincia de Badajoz con salida y llegada en Almendralejo, es otro de los galardonados con la insignia regional. Es una prueba, dice Guardiola, «ejemplo de pasión con el mundo del motor». Su candidatura a medalla fue realizada por el Ayuntamiento de Almendralejo.

Juan Pardo, presidente del motorclub organizador del Rally de la Vendimia, ha reconocido no tener palabras ante este reconocimiento que «hay que agradecer al equipo humano que trabaja en el motoclub, y todo el automovilismo extremeño. Nunca lo imaginamos, es un gran espaldarazo para continuar». Pardo confiesa que desde que Guardiola lo ha anunciado no ha parado de sonar su móvil y se siente «abrumado». Eso sí Pardo se muestra muy feliz. «Me acuerdo más que nunca de las personas que hace años iniciaron este camino con nosotros». Asimismo, el director del Rally de la Vendimia no ha querido olvidar y agradece al consistorio de Almendralejo y a la comisión que propuso su reconocimiento.

Por último, El Periódico de Extremadura, fundado en 1923, recibe la Medalla a propuesta del Ayuntamiento de Cáceres. La cacereña Guardiola Martín destaca que es un medio de comunicación que ha contribuido a la Extremadura autonómica.