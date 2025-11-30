HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Un joven de 27 años muere tras un accidente de moto en la avenida de Elvas de Badajoz

Guardiola anima a participar en la manifestación en Madrid

Redacción

BADAJOZ.

Domingo, 30 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

La presidenta de la Junta de Extremadura y del PP regional, María Guardiola, invitó a alzar la voz en la concentración de hoy en Madrid porque la «corrupción que rodea» al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, es «insoportable».

En este sentido, considera la candidata popular a revalidar la Presidencia de la Junta que no es una cuestión de siglas, sino de decencia, respeto y democracia. «Este domingo, alza tu voz. Mafia o democracia, tú decides», manifestó en un mensaje publicado en redes sociales. Asimismo, insistió en que es necesario perseguir la corrupción. «Por eso este domingo 30 de noviembre, haz que se escuche tu voz», escribió.

La concentración a la que se refiere Guardiola es la anunciada contra el Gobierno de España por el líder popular Alberto Núñez Feijóo, que se refirió a la misma como cívica y sin siglas.

También en la jornada de ayer el portavoz del PP de Extremadura, José Ángel Sánchez Juliá, solicitó la confianza mayoritaria de los extremeños para seguir construyendo una región más justa e inclusiva. Lo hizo en Santiago del Campo (Cáceres), donde participó en los actos con motivo del Día de la Discapacidad.

Al respecto, remarcó que el Gobierno de María Guardiola, «está construyendo una Extremadura de todos y para todos, eliminando barreras y ayudando a que todo el mundo tenga la inclusión, la autonomía y el espacio que necesita en nuestra tierra. Y eso lo hemos visto con hechos y no con palabras», aseveró el portavoz popular.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Manu, el batería de Sanguijuelas que salió de las verbenas: «He llegado a tocar con tres grupos en un día»
  2. 2

    Ni secuestro, ni violación, su mujer tenía un amante
  3. 3

    Dos detenidos por acuchillar a un joven tras una discusión por molestar a unas chicas en un bar
  4. 4 La Policía Nacional investiga la muerte de dos menores en Jaén
  5. 5 Cinco heridos, uno de ellos grave, en un choque frontal cerca de Almendralejo
  6. 6

    El restaurante del santuario de la Montaña de Cáceres se complica y llega a los tribunales
  7. 7 Extremadura ilumina la Navidad
  8. 8

    Muere el expresidente de la Generalitat Valenciana José Luis Olivas
  9. 9 La Policía Local de Cáceres rescata a un hombre semiinconsciente tras el incendio de su vivienda
  10. 10

    La Navidad de Sagrajas brilla más con prestiños y bocadillos de jamón

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Guardiola anima a participar en la manifestación en Madrid