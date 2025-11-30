Guardiola anima a participar en la manifestación en Madrid

Redacción BADAJOZ. Domingo, 30 de noviembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

La presidenta de la Junta de Extremadura y del PP regional, María Guardiola, invitó a alzar la voz en la concentración de hoy en Madrid porque la «corrupción que rodea» al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, es «insoportable».

En este sentido, considera la candidata popular a revalidar la Presidencia de la Junta que no es una cuestión de siglas, sino de decencia, respeto y democracia. «Este domingo, alza tu voz. Mafia o democracia, tú decides», manifestó en un mensaje publicado en redes sociales. Asimismo, insistió en que es necesario perseguir la corrupción. «Por eso este domingo 30 de noviembre, haz que se escuche tu voz», escribió.

La concentración a la que se refiere Guardiola es la anunciada contra el Gobierno de España por el líder popular Alberto Núñez Feijóo, que se refirió a la misma como cívica y sin siglas.

También en la jornada de ayer el portavoz del PP de Extremadura, José Ángel Sánchez Juliá, solicitó la confianza mayoritaria de los extremeños para seguir construyendo una región más justa e inclusiva. Lo hizo en Santiago del Campo (Cáceres), donde participó en los actos con motivo del Día de la Discapacidad.

Al respecto, remarcó que el Gobierno de María Guardiola, «está construyendo una Extremadura de todos y para todos, eliminando barreras y ayudando a que todo el mundo tenga la inclusión, la autonomía y el espacio que necesita en nuestra tierra. Y eso lo hemos visto con hechos y no con palabras», aseveró el portavoz popular.