Guardiola afirma que la negociación para los Presupuestos de 2025 es un «capítulo pasado»

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha calificado de «capítulo pasado» la negociación para la aprobación de los Presupuestos autonómicos de este ... año. De esa forma, cierra de forma definitiva la puerta a la elaboración de unas nuevas cuentas, rechazando la opción de pactar con Vox, como ha hecho el Gobierno valenciano.

Tras negociar con Vox y el PSOE, el Gobierno extremeño del PP decidió retirar el proyecto de cuentas para 2025 y trabajar con las cuentas prorrogadas de 2024.

Pero los populares valencianos de Carlos Mazón han llegado a un acuerdo con Vox para aprobar las cuentas de este ejercicio y la dirección nacional del PP ha dado luz verde a sus líderes regionales para alcanzar los acuerdos que estimen oportunos.

El presidente del Grupo Socialista en la Asamblea de Extremadura, José María Vergeles, ha preguntado a Guardiola en el pleno de este jueves si se plantea volver a negociar con Vox para las cuentas de este año. A su juicio, «Mazón ha iniciado el camino para pactar los Presupuestos de 2025», pero se ha preguntado si, después de pactar nuevas medidas fiscales, será necesario hacer más concesiones en materias como educación y sanidad pública.

La presidenta extremeña ha señalado que su gobierno intentó aprobar las cuentas de 2025, pero ha asegurado que «la oposición destructiva que sufre esta tierra» impidió que salieran adelante. Ahora ha pactado con Vox nuevas medidas fiscales, pero ha descartado volver a negociar los Presupuestos de este año y ha conminado a los socialistas a empezar a trabajar para las propuestas de 2026. Asimismo, ha acusado al PSOE extremeño de exigirle algo que no cumple el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que lleva desde 2022 sin presupuestos estatales.

El presidente del Grupo Vox, Ángel Pelayo Gordillo, ha pedido a Guardiola que valore el acuerdo alcanzado en Valencia. A su juicio, el PP extremeño no quiso aceptar las «razonables condiciones» que puso el partido de Abascal para aprobar las cuentas de 2025, y que ha afirmado que se basaban en una reducción del gasto superfluo en «sindicatos extractivos» y cooperación internacional; así como en una revisión del problema de la inmigración.

María Guardiola ha replicado que el acuerdo en Valencia está condicionado por la DANA que sufrió la comunidad a finales del pasado año y que requiere de recursos y medidas específicas. «Su contexto no es el nuestro, y su diálogo ha estado condicionado por la tragedia y por la urgencia», ha apuntado.

En cuanto a la inmigración, ha señalado que las competencias en materia de control de fronteras corresponden al Gobierno central. También ha recordado que Vox rompió los pactos de gobierno con el PP en varias comunidades autónomas, entre ellas Extremadura, por el reparto de menores migrantes no acompañados. «Mi posición no ha cambiado», ha asegurado. Por ese motivo, ha pedido a Gordillo centrarse «en lo que nos une», como las 60 medidas que se recogieron el pacto de investidura y «que se pueden seguir desarrollando» mediante la prórroga de unos presupuestos que han contribuido a mejorar los datos de empleo, turismo y actividad.

Guardiola ha afirmado que con Vox no se va a encontrar «en el mercadeo emocional de los menores migrantes», pero tampoco se ha mostrado a favor de las políticas del Gobierno central. La portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha lamentado que la Junta se oponga al reparto de 170 menores migrantes no acompañados asegurando que no tiene recursos. «Lo que se necesita es voluntad política, que usted no tiene», ha afirmado. A su juicio, la presidenta extremeña teme perder su puesto por las presiones de Vox.

María Guardiola ha respondido que la región no tiene problema en acoger a esos menores, pero necesita financiación para realizar esa labor. «Quien tiene un problema es la izquierda, que utiliza estos niños y niñas como arma arrojadiza», ha indicado, y especialmente el Gobierno de Sánchez, «que está utilizando a los menores para un trueque político aberrante».