Los grupos de la oposición no desvelan si votarán en contra de Fernández Vara La presidenta de la Asamblea, Blanca Martín, y el candidato a presidir la Junta, Fernández Vara. :: brígido La votación de investidura tendrá lugar el martes 25 y la toma de posesión dos días después con destacada presencia institucional JUAN SORIANO MÉRIDA. Viernes, 21 junio 2019, 08:13

Guillermo Fernández Vara será de nuevo presidente de la Junta el próximo jueves 27 de junio. El patio de los naranjos de la Asamblea de Extremadura, en la fachada principal del Parlamento regional, acogerá ese día a las 20.00 horas el acto de toma de posesión.

Según ha podido saber HOY, está prevista la asistencia de la vicepresidenta del Gobierno en funciones, Carmen Calvo, y el ministro de Agricultura, Luis Planas. También la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, y el del Senado, Manuel Cruz. La dificultad para cuadrar las agendas, así como la oportunidad de que los invitados puedan asistir al estreno de la 65 edición del Festival de Mérida, explican que se haya elegido el horario vespertino de una jornada laborable.

Al contrario de lo que ocurrió en 2015, tras la victoria electoral del pasado 26 de mayo no hay ninguna duda de que Fernández Vara repetirá como presidente de la Junta de Extremadura. Pero hay que cumplir con los formalismos y dar los pasos necesarios para su investidura.

Meritxell Batet, Manuel Cruz, Carmen Calvo y Luis Planas acompañarán a Fernández Vara en su toma de posesión

Después de que el pasado martes quedara constituida la Asamblea y se eligiera para su segundo mandato como presidenta a Blanca Martín, ayer se llevó a cabo la ronda de contactos con los responsables de los cuatro grupos parlamentarios para determinar el candidato a presidir la Junta de Extremadura. Solo se presentó una propuesta, la de Fernández Vara, que será el único que opte a la investidura.

El debate se iniciará el lunes a las 18.00 horas con el discurso del candidato. El martes 25, a partir de las 10.00, será el turno de réplica de los portavoces parlamentarios, tras lo que habrá posibilidad de dúplica. Al término de la sesión se procederá a la votación, en la que Fernández Vara saldrá elegido como presidente de la Junta de Extremadura en el que será su tercer mandato al frente del gobierno regional.

Tras reunirse con Blanca Martín, Fernández Vara volvió a señalar que no abusará de su posición mayoritaria en la Asamblea, con 34 de 65 escaños. «Haré un uso de la mayoría absoluta de la que los extremeños se puedan sentir orgullosos», dijo.

Junto a esto, adelantó que el lunes ofrecerá un discurso reconocible que recogerá las líneas marcadas en su programa electoral, aunque abierto a las propuestas que se presenten durante el debate. También abogó por mejorar los tiempos de aprobación de leyes para que no se dejen para el final del mandato, como ha ocurrido en las dos últimas legislaturas. Normas anunciadas por la Junta el pasado año, como la de artes escénicas y la de carreteras, finalmente ni llegaron a debatirse.

La oposición no rechaza

En cuanto a los líderes de la oposición, ninguno anunció de entrada su voto en contra del candidato socialista. El presidente del PP regional, José Antonio Monago, expuso tras reunirse con Blanca Martín que los populares no votarán a favor de Fernández Vara porque «para eso ya tiene los votos del Grupo Socialista y no sé si los de algún grupo más», en referencia a Ciudadanos, que el pasado martes apoyó la designación de la presidenta de la Asamblea.

Por parte de la formación naranja, Cayetano Polo expuso que sus siete diputados decidirán su voto tras escuchar las propuestas de Fernández Vara. «Nos vamos a mantener expectantes ante lo que pueda suceder en ese pleno», dijo.

Por último, Irene de Miguel, de Unidas por Extremadura, apuntó en declaraciones recogidas por Europa Press que aún no han decidido su voto y que, como no es decisivo, no será necesario consultar a las bases.