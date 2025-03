El Gran Buda y el Budina

En Cáceres, este mes, la Virgen no se aparece a los pastores. En Cáceres, este septiembre, la Virgen se aparece a todo el mundo. Vas ... por la calle y allí está la Virgen, sales de un bar y te encuentras con la Virgen, vas al hospital a una consulta médica y primero te atiende la Virgen. Pero voy a dejar tranquila a la Virgen de la Montaña, que ya me avisó un señor cabal y sensato, mientras me llenaba el depósito de gasolina, que si quería seguir teniendo el favor de los lectores, no ironizara lo más mínimo sobre la patrona.

Así que no escribiré sobre la Virgen, escribiré sobre el Buda, que no es lo mismo, pero se parece. Es cierto que el Buda no peregrina de parroquia en parroquia, sino de monte en cerro: que si el Monte Arropez, que si el Cerro de Los Pinos, que definitivamente el Cerro de los Romanos. Si se fijan, lo importante es que, como la Virgen, Buda esté en lo alto de un monte. Otra semejanza es que el Buda, como la Virgen, ya tiene sus capillitas volantes para la veneración doméstica, algo único en el mundo, aportación cacereña original al universo del budismo ideada por El Duende de la Tinaja, una tienda de enmarcado y otras artes y artesanías. Pero lo que ya parece una descarada copia de las tradiciones acendradas del cacereñismo fetén es que vayamos a tener un Buda grande y principal en lo alto del Cerro de los Romanos y tengamos ya un Budina primigenio, avanzadilla del Gran Buda. ¿Se dan cuenta de la semejanza del Gran Buda y el Budina primigenio con la imagen coronada de la Virgen de la Montaña, que peregrina este mes por parroquias, cuarteles, asilos y hospitales, y la imagen primigenia que se ha llevado a las pedanías de Valdesalor, Estación Arroyo-Malpartida y Rincón de Ballesteros? Esa imagen primigenia llegó de la mano de un señor llamado Francisco de Paniagua, que vino desde Casas de Millán en el año 1600 trayendo una imagen 'chiquinina' de María y pidiendo limosnas por el camino para levantar una capilla a la Virgen que portaba. Al llegar a Cáceres, le gustó la montaña que se levantaba detrás de la ciudad y allí elevó una cabaña que acabó convirtiéndose en santuario. La devoción a la imagen fue aumentando hasta convertir la Virgen sita en aquella montaña en patrona. Al morir en 1636, Paniagua dejó sus bienes en herencia al juez eclesiástico Sancho de Figueroa para que comprase otra imagen de la Virgen más grande, que es la que actualmente se venera. Con Buda está sucediendo algo parecido: primero ha llegado el Budina primigenio, cuya historia es curiosa. Se trata de un regalo valiosísimo de dos toneladas de jade que entró por el puerto de Valencia a través de Cosco, la naviera más importante del Mediterráneo, cuyos dueños son budistas. El Instituto Gemológico Nacional la ha tasado en dos millones de euros. Para levantar el Gran Buda de 57 metros, la Asociación de Empresarios Canteros de la antigua Birmania donará a la Fundación Lumbini el jade necesario. Será la primera vez en la historia que salga tanto jade de Asia, que llegará a Cáceres en barcos de Cosco a través de Valencia o Sines. Para qué queremos a Buda si ya tenemos la devoción a la Virgen, razonan las fuerzas castizas de Cáceres, desde los concejales de Vox hasta representantes del mundo cofrade, que la pasada Semana Santa animaban a enfrentarse a las intenciones de imponer tradiciones que ni son nuestras ni nos representan, pasando por Asaja, que denunciaba los oscuros intereses urbanísticos que hay detrás del Buda, que, por mucho que lo pretenda, jamás podrá aparecerse en calles, hospitales ni cuarteles: el Budina pesa dos toneladas y el Gran Buda, ni se sabe.

