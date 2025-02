El golpe que hizo posible ver cine erótico en Elvas

Hace cincuenta años, Badajoz y gran parte de Extremadura miraban de reojo a Portugal. La rebelión del 25 de abril, conocida como revolución de los Claveles, fulminaba los 36 años de dictadura de Salazar cuando al otro lado de la frontera agonizaba un régimen parecido ... encabezado por el general Franco, cuyo gobierno aún limitaba las libertades y aplicaba la censura. Por esta razón y porque precisamente en Elvas los militares no se sumaron a la rebelión, aquella revolución de 1974 apenas se sintió en Extremadura.

«Entonces se vivía de espaldas a Portugal y en Badajoz se asistió de una manera pasiva porque la frontera estuvo cerrada a causa del proceso revolucionario», indica Moisés Cayetano, profesor e historiador pacense que ha analizado a fondo aquel periodo. De hecho, la revista O Pelourinho que él dirige dedica el próximo número a este 50 aniversario. Su contenido se presentará precisamente el próximo 25 de abril en Santarem (Portugal) y en Badajoz el 16 de mayo en el Hospital Centro Vivo.

Una singularidad de aquellos días históricos que se dio en Elvas, rememora Moisés Cayetano, es que, aunque durante horas la frontera de Caya estuvo cerrada y se abría puntualmente, «quizás esta con Badajoz fue la única que no controló el ejército revolucionario cuando una de las órdenes fue controlar todas las fronteras. Elvas no envió a nadie a esa aduana porque Elvas no se sublevó y se debe a que el regimiento tenía de segundo comandante a un teniente coronel hijo de un ministro del Ejército al que se le tenía mucho respeto, así que la guarnición de Elvas no se levantó contra el Gobierno».

Ampliar Portada del HOY del 27 de abril de hace 50 años. Hoy

Parte del monográfico de O Pelourinho que edita la Diputación de Badajoz en dos idiomas recuerda también las crónicas del HOY, entonces un diario conservador que recelaba de la revolución que estaba teniendo lugar a apenas cinco kilómetros de su redacción. Envió dos cronistas al país vecino y daba cuenta en sus páginas de lo que acontecía en Lisboa. Si el 26 de abril titulaba en portada con grandes letras «Triunfó el Golpe de Estado» y en el interior destacaba: «Espinola, aclamado al grito de 'Victoria'», al día siguiente, cuando se iban confirmando los hechos, informaba de la nueva época que se abría con otro gran titular en primera: «Portugal respira aires aperturistas». Y el subtítulo: «Quedarán desmantelados el único partido legal, Acción Popular Nacional, y la Policía Secreta».

A continuación se detallaba la primera consecuencia directa para los extremeños. Con fotografías de Emilio, se narraba el bloqueo que se produjo en la frontera de Caya, hacia donde se dirigían corresponsales de numerosos medios y jugadores del Sporting de Lisboa que venían de jugar la final de la Recopa se quedaron atascados, entre otras muchas historias, y donde «la intranquilidad y la expectación se reflejaba en los rostros de los portugueses», relatan aquellas primeras crónicas.

Ampliar Un militar con una flor en su arma, el 25 de abril de 1974. Hoy

En cambio, ni en Badajoz ni Extremadura caló aquella revolución nacida a partir de un golpe de estado de militares izquierdistas. «El momento de la revolución pasó con algunos interrogantes y en los días posteriores el HOY publicó alguna carta de lectores alarmados por si en España iban a matar a latifundistas. Pero la realidad fue otra y en los meses posteriores los pacenses disfrutaron de esa libertad que de repente hubo en Elvas para ver películas eróticas y muchos extremeños acudieron en romería a ver 'El último tango en París'. Aquí la gente vivió la liberación de Portugal más en aspectos personales y eróticos que desde el punto de vista revolucionario», relata Cayetano.

No hay que olvidar que desde aquel 25 de abril de aquella revolución pacífica (se contaron cuatro muertos en todo el país) en la que los portugueses introdujeron claveles en los fusiles de los militares, aún quedaban 16 meses para que muriera el dictador Franco y varios años más para que España mostrara cambios reales.

El papel de los censores

Pero, según Cayetano, los censores que vigilaban los medios ya mostraban signos de agotamiento y desde este diario, que en aquella época estaba en manos de Editorial Católica, se fue informando de los muchos cambios que experimentaba Portugal, un país que no celebraba elecciones democráticas desde hacía 48 años. «Cuando el proceso se acentuó a lo largo de 1975 con nacionalizaciones y ocupaciones de tierras –apunta el profesor e historiador extremeño–, el HOY publicó muchas informaciones sobre aquellos procesos, algo curioso porque aún duraba la dictadura».

Cayetano es consciente de que en las elecciones lusas del pasado 10 de marzo, la izquierda perdió el poder y la ultraderecha a través del partido Chega creció. Precisamente en Elvas esta formación sacó uno de sus mejores resultados. Pese a este nuevo escenario, el historiador pacense no cree que el 50 aniversario de la revolución de los claveles se vea empañado o cuestionado. «Los mandatarios nunca dirán nada en contra de la revolución, es antipopular. Si la extrema derecha, que es colonialista, está en contra, no se manifestará y tolerará el aniversario. El cariño hacia la revolución es muy profundo en el alma portuguesa».