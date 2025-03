«El golf es concentración»

Daniel Ávila Sanz (Cáceres, 2013) y Álex Carrón Mirón (Cáceres, 2014) son dos jóvenes golfistas extremeños muy prometedores que acudirán en febrero al World Junior ... Golf Championship (Campeonato del Mundo) que organiza el British Open en Marbella. Pertenecen al Norba Club de Golf Cáceres, de donde han salido Jorge Campillo o Cristina Turégano.

–Preséntate, Dani.

–Estudio 6º en el Sagrado. Empecé a jugar al golf a los seis años porque fui de viaje con mis padres a un torneo a Irlanda y me regalaron unos palos. Tengo un hándicap de 8,7, eso quiere decir que si el par de un campo es de 72 golpes, yo lo completo con 81. Juego en categoría alevín. Fui dos veces campeón de Extremadura benjamín. He sido quinto de España en benjamín sub-9 y cuarto en alevín sub-11. Tras ir ambos al British Open y al campeonato de España, nos gustaría jugar con la selección extremeña infantil, aunque no seamos de esa categoría, pero sí tenemos mejores resultados que los infantiles.

–Tu turno, Álex.

–Estudio 5º en las Josefinas. Empecé a jugar al golf a los tres años. Mi padre es amigo de Miguel Colomo, el entrenador del Club de Golf, y le dijo que probara. Mi hándicap es 14,6, completo un campo de 72 golpes en 86. Juego en benjamín. He sido campeón y subcampeón de Extremadura, subcampeón de España, subcampeón de Andalucía, subcampeón de España en Liga Golf, campeón de Liga Golf de Madrid… Ahora, el British Open Marbella, el de España…

–Tan chicos y tan golfistas.

–Nos lo tomamos muy en serio. Entrenamos cuatro días a la semana. Jugamos las ligas de Extremadura y Madrid, diversos torneos por España. Unos 50 al año, todos los fines de semana excepto Navidad.

–¿Y el colegio?

–Sacamos una media de 9-10 con algún 8. No nos agobiamos. Gestionamos bastante bien el tiempo. Salimos poco con los amigos, vamos al club… Leemos los libros que nos mandan en clase (Álex no tiene móvil y juega a la Nintendo solo los fines de semana. Dani sí tiene móvil, pero asegura usarlo solo si lo necesita). En el cole, a veces nos dicen que el golf es más fácil que el baloncesto, pero los llevamos al club y ven que es muy difícil, que no se trata de coger un palo y darle a una bola.

–¿Presumís?

–No. Nosotros no contamos nada. Ya lo cuentan nuestras madres. En el colegio presumen de nosotros.

–¿Elitistas, pijos?

–En el colegio nunca nos han dicho que este deporte sea elitista o pijo. Simplemente les llama la atención que ganemos torneos. Creemos que la etiqueta de elitista se ha perdido. El golf en Cáceres es barato. Una familia paga entre 110 y 140 euros al mes por usar todas las instalaciones del Norba Club y nos cuesta un euro jugar, ocho si no eres socio. Un día en Marbella, 160 euros. Un juego de palos básico para niños que empiezan, 150 euros, aunque nosotros ya llevamos palos a medida.

–A los padres sí les cuesta.

–Les cuesta horas, tiempo y mucha planificación para organizar los desplazamientos, los hoteles y la familia (Blanca, hermana de Álex, hace gimnasia rítmica y participa en los campeonatos de España y su hermano Luca juega al fútbol en el Diocesano en División de Honor juvenil. La Federación Extremeña ayuda con la participación en torneos nacionales, el Comité Juvenil apoya con el papeleo. Lo económico es 100% de los padres).

–¿La clave del golf?

–Entrenar, que nos gusta y no es ningún sacrificio. El golf es concentración: cinco horas diarias en torneos que duran tres días.

–¿Sueños?

–Ser profesionales, ganar torneos importantes y una beca universitaria de golf en Estados Unidos.