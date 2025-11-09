El Gobierno reafirma su «compromiso» con el sector apícola en Extremadura

Redacción CÁCERES. Domingo, 9 de noviembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

La secretaria de Estado de Agricultura y Alimentación, Begoña García, remarcó ayer el compromiso del Gobierno de España con el sector apícola extremeño, que destaca por su «alta concentración de explotaciones profesionales» y por su «relevante» papel a nivel nacional. Así lo aseguró durante su visita a la XI Feria Internacional de la Apicultura y Turismo Apithur, en Caminomorisco (Cáceres), donde profesionales del panorama nacional e internacional dan a conocer las principales novedades del sector.

Muchas de esas novedades, destacó García, están relacionadas con la innovación en aras de «reforzar la calidad y la resiliencia del sector frente a los retos y desafíos que impone el cambio climático». De hecho, la secretaria de Estado tildó de «esencial» el apostar por dicha innovación, tras unos años «tan complejos, marcados por las persistentes sequías y la sanidad animal».

Cabe señalar, según destaca la Delegación del Gobierno en Extremadura en nota de prensa, que, a consecuencia de la sequía y del incremento de costes derivados de la guerra de Ucrania, el Ministerio de Agricultura destinó más de 1,29 millones de euros al sector apícola extremeño entre marzo de 2022 y diciembre de 2024.

Begoña García

Además, transfirió el pasado año a la comunidad autónoma más de 2 millones de euros para el sector, con el fin de mejorar las condiciones de producción y comercialización de los productos apícolas.

En 2024, Extremadura exportó 945,69 toneladas de miel por 3,64 millones de euros, datos que, según la Delegación, reflejan una «importante recuperación» con respecto a años anteriores marcados por «intensas sequías».