La Junta descarta declarar zonas tensionadas de alquiler de vivienda en Extremadura

La Junta de Extremadura descarta declarar zonas tensionadas de alquiler y por tanto aplicar el índice de precios de referencia aprobado por el Gobierno de ... Pedro Sánchez.

El sistema que regula el índice de precios de referencia está en vigor desde el pasado 15 de marzo. Una aplicación en línea a la que se accede a través del portal web del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana permite conocer un rango de precios por ámbitos territoriales. Esta medida forma parte de la Ley por el derecho a la vivienda que se aprobó a mediados del pasado año.

Estos valores no sólo ofrecen una referencia para el alquiler, sino que son de obligado cumplimiento para los contratos firmados por grandes tenedores de vivienda para los inmuebles situados en zonas que hayan sido declaradas de mercado tensionado.

Esta última declaración, que también fue regulada en la norma citada, compete a las comunidades autónomas por un periodo de tres años. Tiene como efectos que permite orientar las actuaciones públicas en materia de vivienda en zonas en las que exista una oferta insuficiente y por tanto se dificulte su acceso a la población. Asimismo, abre la puerta a medidas financieras para favorecer el incremento de la oferta de vivienda social y asequible.

Estas políticas no se aplicarán de momento en la región. El consejero de Infraestructuras de la Junta, Manuel Martín Castizo, ha afirmado que «en Extremadura no hay zonas tensionadas y no se va a declarar ninguna», por lo que tampoco se aplicará el índice de precios de referencia. «Esta medida es intervencionista», ha añadido.

Como ha recordado, las competencias en materia de vivienda están en manos de las comunidades autónomas, de modo que los gobiernos regionales no están obligados a cumplir con los índices de referencia. «Ese no es nuestro modelo de vivienda», ha apuntado Martín Castizo. «No estamos para nada de acuerdo».

Pero el Gobierno regional ha recordado que hay otras actuaciones en marcha, como la construcción de viviendas para el alquiler asequible, que sólo en Badajoz, Cáceres y Mérida permitirán poner en el mercado más de 200 pisos.

El consejero de Infraestructuras ha apuntado que las obras de estas promociones, cuyos contratos se pusieron en marcha el pasado año por parte del Ejecutivo de Fernández Vara, están cerca de comenzar.