Bautista desvela que el incendio de Jarilla obligó a establecer un plan para evacuar el Hospital de Plasencia PSOE, Vox y Unidas piden explicaciones sobre la gestión del mayor incendio forestal de Extremadura y el PP les acusa de montar un circo

Ana B. Hernández Jueves, 11 de septiembre 2025, 20:29 Comenta Compartir

La buena sintonía que marcó la lucha contra el mayor incendio forestal registrado en Extremadura parece que ha desaparecido por completo a juzgar por lo ocurrido este jueves en el pleno de la Asamblea. El fuego de Jarilla, que comenzó el 12 de agosto, se logró controlar diez días después y en cuya extinción definitiva hoy se sigue trabajando, enfrenta ahora sin embargo de manera abierta al Gobierno regional y a los tres grupos de la oposición.

El consejero de Presidencia, Abel Bautista, al frente del mando que ha dirigido la batalla contra los incendios este verano, ha comparecido en la Asamblea para dar cuenta de una gestión «marcada por la información y la transparencia» a través de las más de 40 comparecencias que realizó durante las mañanas, tardes y noches de lucha contra un fuego que comenzó a consecuencia de los más de mil rayos que cayeron en la región con la tormenta seca del 12 de agosto y al que se sumaron enseguida otros más.

Hasta cerca de una veintena han llegado a coincidir en días en los que los medios con los que contaba la región para sofocar las llamas ya no daban más de sí para atender los muchos frentes abiertos. Entre ellos, Plasencia, ciudad a la que el fuego se aproximaba por Valcorchero y podía poner en jaque no solo al monte público, sino también al Hospital Virgen del Puerto. De hecho, el consejero de Presidencia ha desvelado en la Asamblea que el incendio de Jarilla obligó solo un día después de iniciarse a establecer un plan de evacuación del hospital. «Un plan en el que de manera discreta se trabajaba cada día y se actualizaba», ha concretado.

«Han sido días muy difíciles y muy duros en los que no ha importado el signo político», ha resumido Bautista en una comparecencia a petición propia en la que ha recalcado la unidad de acción, en la que ha evitado calificativos gruesos y en la que ha detallado la gestión llevada a cabo, los medios con los que se ha contado, la importante ayuda recibida de otras administraciones, comunidades y países, y ha vuelto a agradecer el apoyo de todos los implicados en la batalla.

Sus explicaciones, sin embargo, no han convencido a los grupos de la oposición. El PSOE ha afeado que la presidenta, María Guardiola, no se pusiera al frente del mando de la emergencia y que no haya sido quien comparezca en la Asamblea, y ha criticado la negativa del Gobierno regional a declarar el nivel 3 de emergencias. «La decisión no fue técnica sino política, ese día habló el señor Feijóo y marcó la estrategia del PP, que no era otra que desgastar al Gobierno de España. Y ustedes se plegaron a los intereses de su partido, perjudicando gravemente los intereses de Extremadura», ha declarado la diputada Soraya Vega.

Podredumbre moral

En la misma línea, la portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha acusado al Ejecutivo autonómico de «anteponer los intereses de Génova 13 a los de la ciudadanía», y el presidente del grupo parlamentario de Vox, Ángel Pelayo Gordillo, ha defendido la decisión de su grupo de interponer una querella contra Guardiola por la gestión de los incendios forestales. Decisión que para Abel Bautista es muestra de »podredumbre moral«.

«Interponer una querella no es podredumbre moral, es democracia», ha respondido Gordillo al consejero de Presidencia. «Se han quemado 40.000 hectáreas y da la sensación, escuchándole, que su gestión ha sido un éxito. Y no, ha sido una catástrofe que hay que prevenir».

Los tres grupos políticos han insistido en su petición de más explicaciones y Unidas por Extremadura ha solicitado que la gestión del incendio de Jarilla sea analizada a través de una comisión de investigación en la Asamblea. «En 2015 mi grupo impulsó una comisión sobre el incendio de Sierra Gata, que fue apoyada por su grupo, por el PP. No se comprende que ahora, diez años después, ante la mayor catástrofe forestal vivida hasta la fecha, el PP pretenda liquidarlo con una comparecencia del consejero de Presidencia y el PSOE con un debate monográfico», ha expuesto De Miguel.

El portavoz del PP, José Ángel Sánchez Juliá, ha criticado a los tres grupos de la oposición que «después de estar desaparecidos en vacaciones, cuando no han realizado ni una sola llamada para ver cómo van los incendios, ahora vengan aquí a montar un circo mediático de la tragedia».