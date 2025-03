En Badajoz, en Virgen de la Soledad, Juan Carlos Vidarte Rebollo (Badajoz, 1962). En 1910, su estudio museo era la taberna de su abuelo ... Enrique, que vendía vino y retratos fotográficos dibujados. Juan Carlos empezó con bodas, banquetes y comuniones, después se dedicó a fotografiar edificios, personajes y documentos de Badajoz, que se están digitalizando, y desde hace 30 años colecciona cámaras, trípodes y objetivos con los que ha creado esta tienda museo caótica e inexplicable resumida en una señora del barrio, que se asoma, le da unos céntimos y se lleva un libro escrito en francés, aunque ella no sabe francés.

–¿Cómo está?

–Tengo días que quiero hacer de todo y lo hago y otros en los que no me sale nada. No sé si eso es depresión. Tengo etapas, soy irregular. Hoy, por ejemplo, tengo el día de hablar mucho.

–Pues aprovechémoslo.

–Ahora restauro fotos antiguas y hago reportajes con condiciones. No quiero saber nada del 'photoshop'. Está difícil lo de la fotografía, pero yo gasto menos que un mechero. Enita, mi mujer, se dedica a las labores domésticas y es un gran apoyo. Yo me descuido completamente, pero ella está pendiente de mí.

–¿Artista?

–No me creo un genio de la fotografía. Mi valor es la aventura. Viajar en moto. Llevo haciendo un libro desde 2005 con firmas, fotos, escritos y matas de pelo rizado. El prólogo lo hizo Celdrán. Lo vi con unos amigos tomando unas copas, se lo llevé, firmaron él y sus amigos y acabó el prólogo en el bar. También firmó Rajoy. Lo perseguí y sus lacayos le dijeron que firmara, que yo era un personaje de Badajoz. Tengo a Vara, a Monago, cuatro alcaldes…

–¿Bohemio?

–He ido a Nueva York, por Europa en autostop. A Barcelona fui en Vespa y salí en Crónicas Marcianas. Le dije a Sardá que en la moto no me aburría porque pensaba y él lo llamó 'El soliloquio del motorista'. Les llevé regalos a él y a Kiko Matamoros, un libro de Alberto González, y para Boris Izaguirre, 'La Cazzaria', que va de algo de los aparatos sexuales masculino y femenino. Y un plato de Casa Espada con Puerta Palma. 10 euros me gasté en regalos.

–¿Premios?

–El ayuntamiento convocó un concurso de fotografía para aficionados. Yo era profesional, pero presenté tres fotos con el nombre de un amigo. Gané los tres primeros premios y 7.000 pesetas. Lo cuento porque ya ha prescrito.

–¿Esta foto?

–Se la hizo mi padre al príncipe Juan Carlos inaugurando la central lechera. Está bebiendo un batido con pajita en vez de en copa para que los monárquicos no pudieran brindar con él.

–¿Los gorros?

–Me gustan. Los he heredado de mis abuelos. La cabeza es muy importante, hay que protegerla, en ella guardamos cosas muy valiosas.

–¿La bici?

–Voy siempre en bici porque no contamina, no consume, haces ejercicio, no tiene inconvenientes. Algunos políticos quieren quitar los carriles para bicis, están tontos.

–¿España?

–España es un caos. Estoy harto. No te puedes fiar casi de ningún político. Luego está Trump, un cafre total, vamos de culo con él.

–¿Badajoz?

–No me gusta que llamen a esta zona donde tengo la tienda Casco Antiguo. Suena a añejo. Prefiero que se diga Centro Histórico. Esto está abandonado. Cierran los negocios, no vive apenas nadie, el Ayuntamiento no se preocupa de mantenerlo en buen estado. Es una ciudad que tiene muchas virtudes, pero no le sacamos partido, una ciudad adorable con gente amable y cariñosa. Badajoz es mi pasión total y eso me tiene frito porque veo todos sus defectos.