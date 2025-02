Las gasolineras extremeñas empiezan a tener falta de suministro por la huelga de transportistas Algunas ya no disponen de determinados productos y las hay que esta mañana estaban esperando al convoy de reparto porque no les quedaba casi nada de combustible

Álvaro Rubio Cáceres Lunes, 21 de marzo 2022, 11:59 | Actualizado 19:03h.

«Ya no tenemos diésel y de gasolina 95 apenas nos quedan 700 litros». Lo cuenta uno de los trabajadores de la estación ubicada en el kilómetro 39 de la carretera de Cáceres a Badajoz. «Estamos esperando a que llegue el convoy con el suministro, pero todavía nada», decía esta mañana sin poder casi suministrar a los vehículos que hacen parada en esa gasolinera situada a la altura de la localidad de Puebla de Obando.

Lo que sucede allí es similar a lo que está pasando en otras estaciones de esta comunidad que ya se están viendo afectadas por la huelga de transportistas. Es el octavo día de paro y los gasolineros no paran de intentar buscar soluciones para tener suministro para sus clientes.

«Ya hay varias estaciones que se han quedado sin combustible», recalca Fernando Mena, presidente de la Asociación de Estaciones de Servicio de Extremadura (Aresex), una agrupación formada por 80 pequeñas y medianas empresas que cuentan con gasolineras abanderadas por una marca.

Además de la Puebla de Obando, «hay otra en Torre de Santa María que ya no tiene gasoil plus. Ahora mismo esa es la información que me ha llegado, pero seguro que hay más que ya están teniendo problemas», asegura Mena. De hecho, en otras ubicadas en zonas urbanas también está sucediendo más de lo mismo, como en la situada en la avenida del Diario HOY en Badajoz, donde los clientes ya ven carteles de falta de combustible en los surtidores. En otros, como el ubicado en Ronda del Pilar, en la capital pacense, si no reponen se les acabará el combustible en esta tarde.

Los mensajes que le llegan a Fernando Mena informando sobre la complicada situación son constantes. "El pedido me tendría que haber llegado el sábado por la tarde y aún no me han servido. Dentro de una hora me quedaré sin gasóleo A", detallaban esta mañana desde la gasolinera Repsol en Navalmoral de la Mata.

Según indica el presidente de Aresex, la Guardia Civil se ha ofrecido a escoltar los convoyes de cisternas con el objetivo de que el suministro llegue a las estaciones de servicio. «Nos han dicho aque a las diez de la mañana salía el camión de Mérida; esperemos que llegue», comentaban desde la gasolinera de Puebla de Obando.

De hecho, en la mañana de este lunes, varias dotaciones de la Guardia Civil han escoltado un convoy formado por 23 camiones cuando circulaba por la A-66 a la altura de la localidad cacereña de Oliva de Plasencia, en sentido Gijón. El objetivo es que la mercancía que transportaban pudiera llegar a su destino y evitar así la intervención de piquetes.

Caída de ventas

Todo apunta a que los problemas continuarán a la espera de que se produzcan las negociaciones entre transportistas y el Gobierno central. «Si la huelga continúa nos afectará mucho más», afirma Mena, que considera que los problemas de suministro no están siendo tan graves porque las ventas han caído en los últimos días y tenían reservas.

«Se está vendiendo muy poco y eso es lo que está haciendo que todavía tengamos combustible en la mayoría de las estaciones de servicio. Ya no solo son los transportistas, sino también las furgonetas y los particulares, que muchos cargaron la semana pasada por el miedo a una subida de precios y eso se nota en las ventas», indica Mena, que alude a una caída de las ventas de entre el 30% y el 40%.

A esto hay que añadir otros problemas como el desabastecimiento de bombonas de butano en algunas estaciones. Asimismo los camiones de reparto que se encargan de llevar combustible para calefacciones en fincas o vehículos de ganadería y agricultura no están trabajando, tal y como especifican desde Aserex.

«Los transportistas tienen unas demandas muy razonables y nosotros lo único que queremos es que se solucione. Necesitamos que los precios bajen porque somos pequeñas empresas familiares que necesitamos muchas ventas, ya que los márgenes del gasóleo son pequeños», concluye Fernando Mena.