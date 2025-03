Acaba de cumplir 23 años y eso no ha impedido a esta almendralejense convertirse en todo un fenómeno literario entre el público adolescente, al que ... sigue enfocando sus libros. 'Nuestro lugar en el mundo' (Editorial Planeta), en librerías desde la pasada semana, es su quinta novela y está llamada de nuevo a convertirse en todo un referente para la literatura juvenil. Mientras disfruta del éxito, Inma Rubiales continúa con sus estudios de Publicidad y Relaciones Públicas en Sevilla.

–¿Qué siente una escritora la semana en la ve culminado de nuevo el trabajo y sale un nuevo libro suyo?

–En pocas palabras, ilusión y vértigo. Ilusión porque es muy bonito el sentir todo el entusiasmo de los lectores. Y luego está el vértigo y esa inquietud: ¿gustará este libro? ¿No gustará? Siempre tienes como ese miedo que yo creo que es positivo, porque significa que lo que haces te importa mucho.

–Además, más inquietud que otra veces ya que es la primera novela que publica sin haber adelantado algo antes a tus lectores a través de la red Wattpad. Por tanto es una obra inédita para todo el mundo.

–Hasta su salida solamente la ha leído el equipo de la editorial, algunos periodistas y mi madre. Entonces sí que es verdad que es una novedad. Antes, cuando sacaba un libro, ya sabía si a la gente le gustaba o no porque los seguidores de esta plataforma ya lo habían leído. En Wattpad subía capítulos conforme lo escribía. Y claro, en cuanto yo lo subía, a los cinco minutos tenía igual tres mil comentarios de chicas diciéndome que les encantaba la novela. Ahora, con este, es como lanzarse a la aventura un poco de lleno.

–'Nuestro lugar en el mundo' es el título de la nueva novela. Preséntenos a Luka y Nora, sus protagonistas.

-Son dos personajes que de primeras parecen muy diferentes, pero que pronto van a averiguar que tienen muchas cosas en común. Y uno de los aspectos que les une es su pasión por la música. En este libro vemos a Luka bastante hundido por un suceso traumático que ha hecho que entre en una espiral de autodestrucción de la que ha decidido salir. Y por otro lado tenemos a Nora, que siempre ha vivido a la sombra de su hermana, toda su familia es médico, ella no quiere serlo, y es como que sus padres no terminan de entender esta decisión que ha tomado ella respecto a su vida. A raíz de esto tiene tanto miedo a decepcionar y tantas ganas de cumplir con sus expectativas que llega al punto de inventarse una vida junto a Luka, fingiendo una relación, y haciendo un montón de locuras. En resumen, son dos personajes que están muy perdidos, que aman la música y que irán encontrando su lugar en el mundo.

–Un lugar en el mundo que quizás en la vida real no encuentran los jóvenes en la actualidad. No sé si hay algo en el libro de vivencias propias en su entorno.

–Creo que va muy ligado a una etapa de la vida. Esa etapa entre los 20 y los 30, en la que me encuentro, cuando parece que tienes que ir asentando como toda tu vida y estás como superperdido y no sabes lo que quieres hacer y te da mucho miedo coger el camino equivocado. Creo por tanto que es un punto en el que me encuentro yo y en el que se encuentran también mucho de mi público lector, y es por supuesto el punto en el que se encuentran mis personajes. Espero que para el lector también sea reconfortante en ese sentido.

–También destaca la editorial la importancia que merecen en esta novela las ilustraciones realizadas por Vero Navarro.

–Sí, mucha. Está todo el libro ilustrado. Las guardas ilustradas, la primera y la última página, tiene el póster por detrás de la sobrecubierta, tiene una cubierta interior también con una ilustración, tiene los cantos pintados. Es una edición superespecial que creo que refleja la nueva concepción del libro que hay en la actualidad, sobre todo para la gente joven, del libro como objeto de colección. Cuando sacamos una novela al mercado siempre hay un trabajo previo de toda la editorial y mío, en el que trabajamos codo con codo y viendo qué podemos inventar para que este libro sea todavía más espectacular a nivel edición que el anterior. 'Nuestro lugar en el mundo' ha quedado muy espectacular.

–Y una vez presentado en Madrid de forma oficial comienza una larga etapa de promoción.

–Sí, ahora empiezo a ser nómada, como digo yo, empiezo la ruta y voy a visitar un montón de ciudades de aquí a verano, un montón de ferias del libro en un montón de partes de España.

–¿Y cómo lo afronta? Hay muchos autores que confiesan que no les gusta esta parte de estar todo el día, durante mucho tiempo, sin saber dónde se levantará al día siguiente.

–Con muchas ganas la verdad, porque he estado desde verano del año pasado un poco encerrada en casa, escribiendo. Necesitaba aislarme un poco para poder escribir y, ahora que ha terminado esa etapa, tengo muchas ganas de volver a hablar con los lectores y a vivir su ilusión en persona. Es muy bonito hacerlo por redes sociales, pero ya en persona es otra cosa.

–Y que sepamos hasta ahora la única fecha confirmada en Extremadura es en Badajoz.

-Así es. Por el momento solo tengo una visita confirmada a Extremadura, aunque seguro que una vez que ya está el libro en la calle vendrán más. Es el 11 de mayo la firma de libros en Badajoz, durante su feria del libro. Tengo muchas, muchas ganas de ir, porque siempre me trataban muy bien.