Gallardo está «seguro» de que el Gobierno prorrogará Almaraz El líder socialista asegura que si logra ser presidente de la Junta trabajará para lograr una «alternativa real» a la central nuclear

Redacción MÉRIDA. Martes, 11 de noviembre 2025, 01:00

El candidato del PSOE a la presidencia de la Junta de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, está «seguro» de que el Gobierno central «va a prorrogar» la vida útil de la central nuclear de Almaraz, y lamenta el «ambiente tóxico» generado por la ‘popular’ María Guardiola alrededor de esta cuestión.

«Hoy puedo decir con orgullo y satisfacción que estoy convencido de que la central nuclear se va a prorrogar, porque hay un compromiso del Gobierno de España, pero sobre todo ya hay una petición de las empresas», ha espetado Gallardo, quien ha ahondado en que «si no ha habido antes una prórroga ha sido porque las empresas han esperado al último día».

En este sentido, se ha mostrado «convencido» de que el Gobierno central «va a prorrogar» la vida útil de la nuclear extremeña; al tiempo que ha anticipado que si logra ser presidente de la Junta tras las elecciones del 21 de diciembre, trabajará para que haya una «alternativa real» a la central de Almaraz para que cuando en 2030 «apague definitivamente su actividad» exista una «alternativa» a la misma en la comarca cacereña de Campo Arañuelo.

«La clave está en qué vamos a hacer a partir de ahora que tenemos el cronómetro a cero, que tenemos la posibilidad de buscar alternativas a la nuclear para que en 2030, cuando apague definitivamente su actividad, tengamos una alternativa», ha sentenciado el candidato socialista, quien ha señalado que si logra ser presidente de la comunidad trabajará para que la giga- factoría de Navalmoral se convierta en «alternativa real» a la central.

Así se ha pronunciado este lunes en Mérida Miguel Ángel Gallardo en respuesta a unas declaraciones de la presidenta de la Junta, María Guardiola, en las que ha instado a Pedro Sánchez a «dejar de dar vueltas» y publicar en el Boletín Oficial del Estado la prórroga de Almaraz.

Denuncia

Por otro lado, el portavoz del Comité Electoral del PSOE de Extremadura, Antonio Rodríguez Osuna, anunció ayer el propósito del PSOE de denunciar ante la Junta Electoral a la consejera Elena Manzano por un vídeo grabado la pasada semana después del Consejo de Gobierno de la Junta, «hablando de todas las bondades» de la administración autonómica. «Siguen con la agenda como si nada, pero hay una convocatoria electoral y tienen que respetarlo», aseguró.