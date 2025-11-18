Gallardo replica a Guardiola que «tendrá que disculparse» cuando salga absuelto

Redacción MÉRIDA. Martes, 18 de noviembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

El candidato del PSOE a la Presidencia de la Junta de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, respondió ayer a María Guardiola que será una persona «indecente» si cuando salga absuelto del caso judicial por la contratación del hermano de Pedro Sánchez en la Diputación de Badajoz no le pide «disculpas» por haber fabricado una «gran mentira» para debilitarle como adversario político.

«Si Guardiola realmente no pide disculpas cuando se reconozca que toda esta gran mentira que fabricó fue para intentar debilitar al adversario político, será una persona indecente», replicó ayer Gallardo en una rueda de prensa en la que fue preguntado por las palabras de la presidenta de la Junta y candidata del PP este domingo en un acto en Lobón, en las que señalaba que el dirigente socialista «no es digno» de presidir el Gobierno regional.

«La señora Guardiola me va a tener que pedir disculpas», espetó Gallardo, como así se lo dijo en el Debate sobre el Estado de la Región, antes de que se pusiera fecha al juicio por el caso del hermano del presidente del Gobierno, el próximo mes de febrero, por lo que el candidato socialista ha afirmado que estas disculpas llegarán «no pasando muchos meses».

Así, argumentó que «cuando alguien financia a pseudomedios para atacar al adversario político», cuando además «utiliza organizaciones instrumentales de ultraderecha» para que pongan «denuncias falsas», y posteriormente el PP se convierte en acusación particular, el resultado «no es otro que atacar al líder socialista porque no tiene proyecto político».

En este sentido, insistió en que le hubiera gustado poder hablar de esto con María Guardiola en el debate propuesto por RTVE, pero «se esconde detrás de un plasma» porque «no quiere debatir» en el seno de un debate a cuatro, ni tampoco en el cara a cara propuesto por el candidato socialista.