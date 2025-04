Gallardo reitera su «máxima tranquilidad y máxima confianza en la justicia»

R. H. Lunes, 28 de abril 2025, 15:20 Comenta Compartir

Tras conocerse que la jueza instructora Beatriz Biedma propone llevar a juicio al hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez, a Miguel Ángel Gallardo y a otras nueve personas por la creación y adjudicación de una plaza en la Diputación de Badajoz, se han producido las primeras manifestaciones del líder de los socialistas extremeños, que visitaba la romería de Portaje antes del apagón masivo. Gallardo ha reiterado su «máxima tranquilidad y máxima confianza en la justicia», ante la posibilidad más cercana de tener que sentarse en el banquillo.

En su auto, la titular del Juzgado de Instrucción número 2 recuerda en su auto que Gallardo ostenta la competencia para el nombramiento y cese del Personal de Alta Dirección (que en toda la Diputación oscila entre 10 y 19 personas según las declaraciones de los testigos), y dada la gran vinculación de dicho personal con los órganos políticos, «es inverosímil que, conociéndose de forma generalizada en el ámbito de Cultura desde el momento de la creación del puesto (coordinación de actividades musicales de los conservatorios de Badajoz) que el mismo estaba destinado a ser adjudicado a David Sánchez, no supiera dicha circunstancia y no participara directamente en los hechos».

El líder de los socialistas extremeños aseguraba este lunes que se siente tranquilo «de saber que no ha hecho nada». Y echa la vista atrás al inicio del proceso judicial. «Hay que remontarse a hace aproximadamente un año para conocer un poco todo el devenir de este proceso, que no ha sido otro que la denuncia de Manos Limpias, que ya sabemos dónde está ideológicamente, y a la que se ha sumado Hazte Oír».

En sus palabras, estas organizaciones han venido «a alterar la normalidad de una comunidad insultando en las declaraciones».

Además, se ha referido a partidos de «ultraderecha como Vox o de la derecha casi extrema como es el Partido Popular». Y critica que que estén «utilizando este caso para dañar al Gobierno de España y a su presidente.

«Lo más importante es creer en la justicia. Todos los procedimientos que se hicieron desde la Diputación se hicieron con la más rigurosa y estricta legalidad; y por lo tanto normalidad tranquilidad».

Sobre si cree que acabará sentado en el banquillo, ha dicho qu no depende de él, aunque ha manifestado que está «convencido de que no porque no hay motivos para ello», a lo que ha añadido que, en cualquier caso, si fuera así, no hay que olvidar que estar sentado en el banquillo de los acusados no significa estar condenado«.

El presidente de la Diputación se ha referido una vez más a la «pena del telediario» que está sufriendo y que no puede evitar, aunque «sobrelleva».

Confía Gallardo en que «se demuestre la verdad; y cuando se muestre toda la verdad, ya no tendremos tantos titulares. Habrán desaparecido pero habrá florecido la verdad y habremos reforzado nuestro principio que es el de haber hecho las cosas bien y sobre todo la defensa de nuestra habilidad«, ha confiado. .

Miguel Ángel Gallardo podrá seguir siendo el secretario general de los socialistas extremeños aunque la jueza que instruye el caso Azagra haya decidido no archivar y haya decretado la apertura de juicio oral.

Esta decisión judicial seguiría sin tener una consecuencia obligatoria para el líder del PSOE extremeño, ni en su cargo orgánico ni en su condición de presidente de la Diputación de Badajoz.