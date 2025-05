Gallardo: «La memoria democrática no es de izquierda ni derechas, es de personas decentes»

R. H. Sábado, 26 de octubre 2024, 18:26 | Actualizado 19:12h. Comenta Compartir

El Palacio del Vino y la Aceituna de Almendralejo ha acogido este sábado la VIII Jornada de Memoria Democrática, que este año se desarrollan bajo el título 'El olvido no es opción para una democracia'. En ellas, el secretario general del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, ha puesto en valor la importancia de evitar el olvido, algo que «la derecha y ultraderecha están intentando inocular en la sociedad española y nuevas generaciones porque es un elemento para la paz. Quieren que los españoles olviden porque eso es la paz».

En este sentido, el líder de los socialistas extremeños ha aplaudido el trabajo realizado por las asociaciones de la Memoria Democrática, que, «junto a la izquierda, hacen un revisionismo que intentar evitar enfrentar a la sociedad española, porque la memoria democrática no debería tener ideología. «La derecha en este país sería absolutamente democrática si bebiera de los valores de lo que representa la ley de la memoria histórica», ha afirmado.

«Los valores que representa la Ley de la Memoria Histórica son la reconciliación verdadera, la que te permite mirar al futuro que, aunque dejo atrás a mucha gente desde el punto de vista de la vida, no se dejó la dignidad de un país», ha añadido Gallardo quien ha reiterado que la memoria democrática no es solo de izquierdas, «es de todas las personas decentes».

El secretario general del PSOE ha recordado que tantos años después hay muchas familias que heredan el dolor sin haber iniciado el duelo y un país que avanza hacia el desarrollo no puede quedar atrás la dignidad, «que es lo que la derecha quiere».

Por eso, ha añadido, aunque el gobierno de la señora Guardiola dice ser moderado, «no es así pues, entre otras cosas, tiene una portavoz que habla de la memoria histérica, lo que significa una gran falta de respeto a las víctimas, a las personas que buscan la reparación y un lugar para enterrar a sus familiares».

Para Gallardo, estas jornadas e iniciativas deben ser reforzadas por todos los gobiernos pues con ellas, como hoy, se pone un granito de arena en una tarea que no debe cesar. «Cuando la ultraderecha decía que sacar a Franco era ir contra los muertos, en realidad lo que se trataba era de avanzar en el simbolismo, convertir ese edificio horrendo y recuperarlo en su totalidad para puedan salir de ahí. Cuando hayamos vencido todas las resistencias, este país sentirá que mereció la pena encontrar ese espacio para que exista la verdadera concordia, en contra de la discordia que quieren los partidos de derecha y ultra derecha».

«Debemos luchar para que se lleven de contenido las leyes y también para recuperar al último ciudadano español que fue enterrado de forma indigna en las cunetas, eso que la derecha llama pelea por los huesos», ha declarado y aunque hay mucho trabajo que hacer, como ha dicho, con el esfuerzo imparable e impagable de las asociaciones, con las acciones llevadas a cabo por el Gobierno de Pedro Sánchez y levantando la voz y la cabeza «lograremos el objetivo final».

En su intervención, el alcalde de Almendralejo, José María Ramírez, ha recordado que hubo un tiempo en el que la capital de Tierra de Barros no fue la ciudad de la cordialidad. Para ello ha citado el libro que firman Manuel Rubio y Silvestre Gómez ('Almendralejo (1930-1941). Doce años intensos') y ha señalado que todo el sur de la provincia fue arrasado. «Almendralejo estaba en esa Ruta de la Plata de Sevilla hacia Mérida. Toda esa cordialidad se perdió durante muchos años, no solo durante la guerra, sino también después por la represión tan dura que se vivió».

«La guerra dejó aquí unas 30 o 40 víctimas del bando franquista y 700 del republicano, una gran desproporción» José María Ramírez Alcalde de Almendralejo

Ramírez ha tenido un recuerdo para el primer alcalde socialista que tuvo Almendralejo: Inocente Pavón. «Le tocó lidiar y vivir aquella época. Tuvo que acabar exiliado». También ha citado a José García Bote, regidor socialista de la capital de Tierra de Barros entre 1983 y 1995. «Hizo, como hemos hecho nosotros, todo lo posible por el recuerdo de las víctimas. Una de las primeras medidas que tomó fue retirar una enorme inscripción con el nombre de las víctimas del bando franquista de la parroquia de la Purificación. La quitó una noche sin pedir permiso a la Iglesia. Y se cambió por otra inscripción por todos los muertos en las guerras de España».

El actual primer edil almendralejense ha ofrecido cifras de víctimas que dejó la contienda bélica en Almendralejo, entre el 18 de julio y el 15 de agosto de 1936. «Hubo unas 30 o 40 víctimas del bando franquista y 700 del republicano, una gran desproporción».

Considera Ramírez que parte de «las nuevas generaciones han perdido el respeto a las víctimas. Aunque hayan pasado tantos años, tenemos que recordar con más fuerza que nunca, a los que defendieron la democracia, a los que dieron su vida, a los que tuvieron que exiliarse, porque creo que es nuestro deber y la historia no se debe olvidar, sino que hay que escribirla».

También ha intervenido en el acto la portavoz del Grupo Socialista en la Asamblea de Extremadura, Piedad Álvarez, quien ha realizado tres reflexiones, una de ellas sobre «la importancia de volver a celebrar estas jornadas que inició hace unos años el partido socialista».

«En Almendralejo aún hay gente que no sabe dónde están enterrados sus abuelos» Piedad Álvarez Portavoz del Grupo Socialista en la Asamblea

«Vivimos tiempos difíciles en lo que se refiere a memoria democrática. Tenemos a los parlamentarios de Vox recordando permanentemente que esto es un cuento chino del rojería para hablar de cosas que no tienen sentido». Por eso Piedad Álvarez ha hecho un alegato por la justicia, la memoria y la reparación de las víctimas, que -ha dicho-, «desgraciadamente aún no ha producido». Y ha citado a su localidad. «Aquí en Almendralejo aún hay gente que no sabe dónde están enterrados sus abuelos, sus familiares. Mientras que exista una sola persona en este país que no sepa donde están los suyos, será necesario seguir reivindicando y seguir recordando lo que pasó».

En cuanto a los jóvenes, Álvarez ha mostrado su preocupación por el giro que percibe «hacia la derecha, la ultraderecha, la xenofobia, el racismo, el machismo, hacia lo más conservador y retrógrado». Como ejemplo ha citado el avance de «partidos populistas en las últimas elecciones europeas». Ha apelado a todos los presentes para contribuir «a que los jóvenes conozcan la historia, porque desgraciadamente ese es el problema. Si supieran lo que ocurrió en este país no tendrían como ídolos a Alvise, a Abascal, y demás seres absolutamente innecesarios».

En clave regional y parlamentaria, la socialista ha mostrado su preocupación al hilo de una aseveración que realizó el jueves el portavoz de Vox en una sesión plenaria de la Asamblea. «Señaló que él había nacido en 1975; y esto del franquismo, esto de la represión, ni lo sentía, ni lo vívía, ni sabía lo que era. A eso es a lo que nos quieren hacer llegar. A que la historia se escribe desde que ellos se sentaron en los parlamentos. A que no reivindiquemos nuestros orígenes. En eso no podemos caer nunca. Esa ley de concordia no es tal, es un intento de enterrar todo este trabajo que se ha hecho con las leyes de recumeración de la memoria democrática«.

Ha terminado Piedad Álvarez su intervención condenando «a los que blanquean a la ultraderecha, a los que los sientan en su Consejo de Gobierno como Guardiola en Extremadura».