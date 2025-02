Gallardo emplaza a las dueñas de la central de Almaraz a que presenten la petición de prórroga si quieren su continuidad Subraya que su partido apuesta por su continuidad si las empresas lo piden y no hay alternativa real que absorba el empleo que genera la nuclear

Martes, 11 de febrero 2025

El PSOE de Extremadura mantiene su discurso. Sí a la continuidad de la central nuclear de Almaraz mientras no haya una alternativa real que absorba el empleo que genera la industria. Pero al mismo tiempo reclama a las empresas propietarias de la central (Iberdrola, Endesa ... y Naturgy) presenten formalmente al Gobierno su petición de continuar con la actividad porque si no lo hacen no es posible hablar de prórroga. Es la respuesta que ofrece el secretario general del PSOE extremeño, Miguel Ángel Gallardo, ante la propuesta que lleva hoy al Congreso el PP reclamando la continuidad en España de las siete centrales nucleares existentes. Hay que recordar que el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima incorpora el calendario de cierre progresivo de las centrales nucleares, comenzando por los dos reactores de Almaraz, en 2027 y 2028.

Se trata de una propuesta «tramposa, como siempre hace la derecha», ha incidido Gallardo. «Ponemos el énfasis en el Gobierno y lo que hay que hacer es preguntarle a las empresas. A día de hoy el Gobierno no puede hacer nada y no puede hacer nada porque las empresas no han mostrado voluntad de continuidad (con la prórroga de funcionamiento de la central nuclear)», resume. Noticia relacionada El alcalde de Talavera pide a Sánchez que no cierre Almaraz porque podría ser un «mazazo» para ciudades cercanas R.H «La primera pregunta que hay que hacerle a las empresas propietarias de la central es si están dispuestas o no a que continúe su actividad como consecuencia de que piden una prórroga», insiste el líder de los socialistas extremeños. «Cuando pidan la prórroga estaríamos en otro estadio que será el de la responsabilidad del gobierno. Pero la prórroga no puede venir en base a algo que me parece un chantaje que es los impuestos. Porque, claro, a lado de los impuestos hay que poner los beneficios. ¿Cuáles son los beneficios de las eléctricas a lo largo del año 2024? Para comprender efectivamente si esos impuestos son muchos o son pocos«, se ha preguntado. Respecto a la fiscalidad de Almaraz, Miguel Ángel Gallardo ha mirado a la Junta de Extremadura. «En Extremadura hay una señora que es la mayor defensora de la central nuclear que es la señora Guardiola. Es la accionista número 1. Pregúntenle si está dispuesta a bajar los impuestos de la central nuclear (correspondientes a la llamada la ecotasa en su mayor parte, por lo que recibe la Junta unos 100 millones al año) para que sea viable, según la señora Guardiola«, ha dicho Gallardo. «Si hablamos de impuestos, pregúntenle a la señora Guardiola si está dispuesto a bajar lo que paga la central a la Junta» Miguel Ángel Gallardo Secretario genera ldel PSOE de Extremadura El PSOE regional recuerda que «los impuestos mayores» que paga la central nuclear son los que abona a la comunidad autónoma. «Los otros son tasas que pagan por la gestión y almacenamiento de los residuos nucleares. Y eso quienes los tienen que gestionar son las empresas que los han generado. Ni como extremeño ni como español quiero pagar aquello que genera una empresa y por el que ha obtenido un beneficio». El PSOE de Extremadura «siempre va a defender la continuidad de la central nuclear mientras no haya una alternativa real que asuma los puestos de trabajo, que es lo que nos interesa» pero, insiste Gallardo en poner el foco en las empresas propietarias. «¿Cuándo van a presentar la prórroga para que el Gobierno pueda decidir sobre su continuidad», ha inquirido para subrayar que las eléctricas dueñas de la instalación nuclear extremeña piden la continuidad, «el Gobierno ha de tramitar esa solicitud y el PSOE de Extremadura va a defender su continuidad mientras no haya una alternativa real».

