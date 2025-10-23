Galardones para el Club Taurino, Fregenal y Morante

El diestro Morante de la Puebla, el Ayuntamiento Fregenal de la Sierra y el Club Taurino Extremeño de Badajoz han sido galardonados con los ... Premios Extremadura a la Tauromaquia.

El consejo asesor Taurino de Extremadura, presidido de forma telemática por el consejero de Presidencia, Interior y Diálogo Social, Abel Bautista, dio ayer a conocer a los galardonados con las distinciones que se entregarán el próximo 26 de noviembre en el Teatro López de Ayala de Badajoz. También ha estado presente el consejero de Gestión Forestal y Mundo Rural, Paco Ramírez.

Morante de la Puebla es una figura clave del toreo actual, cuya trayectoria ha estado marcada por su arte, clasicismo y pureza en el ruedo. Anunció su retiro, para sorpresa de todos, el pasado 12 de octubre. Considerado uno de los toreros más influyentes de su generación, Morante ha cosechado grandes triunfos como la Puerta del Príncipe en Sevilla y la Puerta Grande de Las Ventas.

Extremadura ha sido una tierra clave en su carrera, destaca la Junta, con actuaciones «memorables» en plazas como Almendralejo, donde tuvo lugar su esperado regreso a los ruedos este mismo año, Cáceres y Jerez de los Caballeros, consolidando su «estrecho vínculo con la afición extremeña».

Los otros premiados

El Ayuntamiento de Fregenal de la Sierra también será distinguido por su «labor constante en la protección y promoción» de la tauromaquia. Esta localidad, con una de las plazas más singulares del mundo ubicada en el interior de un castillo templario del siglo XI, mantiene viva una tradición con más de un siglo de historia. La plaza de Fregenal ha albergado, desde 1909, a algunas de las máximas figuras del toreo y, en la actualidad, sigue siendo referente.

El tercer galardón ha sido para el Club Taurino Extremeño de Badajoz, que en 2024 celebra su 75 aniversario como entidad decana del panorama regional. Fundado en 1948, el club conserva un valiosísimo patrimonio cultural y documental, con carteles taurinos desde el siglo XVI.