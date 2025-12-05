HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Samara y Gonzalo, alumnos del IES San Fernando, con las gafas virtuales 3D viendo la cocina de Atrio. Ángel Márquez

Gafas 3D para aprender hostelería inmersiva

El programa InnovaPymes del IES San Fernando de Badajoz trata de acercar las capacidades de sus alumnos a los empresarios para fomentar la empleabilidad

J. López-Lago

J. López-Lago

Viernes, 5 de diciembre 2025, 07:26

El tiempo de las tizas y las pizarras, incluso las electrónicas, empieza a quedar lejano. Al instituto San Fernando de Badajoz llegaron el año pasado ... unas gafas 3D para experiencias pedagógicas inmersivas. Tras un curso entre los docentes para ver sus posibilidades, las gafas ya son capaces de transportarte a una cocina sin salir del aula. En este centro público pacense se imparten los ciclos de FP básica en las modalidades de Cocina y Restauración; de grado medio con Cocina y Gastronomía, así como Servicios en Restauración; y en grado superior de Dirección de Cocina y Dirección de Servicios. En total suman unos 230 alumnos y sus profesores no son ajenos a las dificultades que atraviesa el sector para encontrar mano de obra cualificada, no tanto en cocina pero sí en servicio.

