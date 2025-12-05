Gafas 3D para aprender hostelería inmersiva

El tiempo de las tizas y las pizarras, incluso las electrónicas, empieza a quedar lejano. Al instituto San Fernando de Badajoz llegaron el año pasado ... unas gafas 3D para experiencias pedagógicas inmersivas. Tras un curso entre los docentes para ver sus posibilidades, las gafas ya son capaces de transportarte a una cocina sin salir del aula. En este centro público pacense se imparten los ciclos de FP básica en las modalidades de Cocina y Restauración; de grado medio con Cocina y Gastronomía, así como Servicios en Restauración; y en grado superior de Dirección de Cocina y Dirección de Servicios. En total suman unos 230 alumnos y sus profesores no son ajenos a las dificultades que atraviesa el sector para encontrar mano de obra cualificada, no tanto en cocina pero sí en servicio.

Por eso han ideado el programa 'InnovaPymes; Conexión San Fernando', dedicado a promover la empleabilidad, la innovación y el emprendimiento. Se inició a finales de octubre y culminó ayer con la esperanza de que ahora los empresarios sepan más de las capacidades que adquieren quienes eligen estudios relacionados con la hostelería.

El uso de las gafas 3D ha sido para demostrar que la tecnología y la innovación ayudan en este tipo de formación. Por eso, los profesores decidieron cargar en la memoria de estos dispositivos imágenes que muestran cómo son realmente las cocinas de algunos de los restaurantes más punteros.

Ampliar La profesora Noelia Jaramillo junto a los alumnos Samara Corrales y Gonzalo Cabeza con una galleta que contiene el QR del programa. Ángel Márquez

Según explicaba ayer Noelia Jaramillo, profesora de repostería, «esta es la parte más innovadora del programa (InnovaPymes), ya que nuestros alumnos a veces van a cocinas de restaurantes y ven de cerca cómo es el proceso. Pero ir a determinados sitios como Atrio con todos ellos resultaría complicado. Así que hemos llevado cámaras 360º y hemos grabado en esa cocina y en otras. Después hemos subido ese ambiente profesional a las gafas 3D para que los alumnos tengan una experiencia inmersiva, conozcan el día a día, la presión o el estrés en este tipo de entornos. Otra cámara ha estado en el obrador El Golimbeo, en los Santos de Maimona, y también en el restaurante Cávala de Málaga. Lo bueno son las posibilidades que abre, ya que en un futuro se podría ir más allá y manejar los utensilios de una cocina para trabajar en ella de manera virtual», explica a HOY Jaramillo, la docente del IES San Fernando, quien ya hablado con responsables de otras cocinas de referencia en Badajoz como La Bistrológica, Hotel Río, NH o Marchivirito con la idea de mostrar sus fogones a sus alumnos a través de estas gafas 3D.

Chefs apadrinando la clausura

La iniciativa se enmarca en el proyecto 'InnovaPymes: Conexión San Fernando', que después de tres meses de encuentros con expertos del sector hostelero y de la gestión de eventos, o celebración de clases maestras con referentes de cada especialidad durante el mes de noviembre, este jueves celebró la clausura.

Durante el acto de este jueves por la tarde, celebrado en el instituto pacense, hubo un showcooking con figuras como Antonio Falcón, del restaurante Agallas de Mérida; Guti moreno, de Tupío, en Miajadas; Juanma Salgado, de Dromo, en Badajoz; Nico Mandukar, de Villanueva de la Serena, Ruth Vicente, de Al norte, Jarandilla; o Carmen Peláez, de Acebuche, en Zafra, entre otros. Los estudiantes no solo atendieron cómo cocinaban en directo estos chefs sino que replicaron sus mismos platos, otra idea plenamente inmersiva que sirvió de escaparate y donde los alumnos exhibieron sus capacidades.

Según Noelia Jaramillo, InnovaPymes, quiere ser una plataforma para tender puentes más sólidos entre los alumnos y las empresas, ya que pese a la filosofía de la formación dual que conecta a empresarios y alumnos, sentíamos que aún faltaba algo más de comunicación. «Hemos querido traer la empresa al centro para que sepan qué hacen los alumnos. Y esta plataforma web da visibilidad y simplifica los procesos de cara a intercambios y colaboraciones futuras con pymes locales», resume.