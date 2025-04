El fuego de Las Hurdes y Sierra de Gata no se declara extinguido «por las carboneras»

«Pensábamos dar por extinguido el incendio de Las Hurdes y Sierra de Gata hoy o mañana, pero no hemos podido porque queda alguna ... carbonera«. Lo explicó este martes en Cáceres el director general de Política Forestal, que añadió que los técnicos del plan Infoex van a «esperar a que esté todo bien seco» para cambiar la etiqueta a ese fuego que arrasó 10.800 hectáreas y cuya situación actual es la de controlado. Lo impide de momento esas áreas calientes que a veces mantienen el fuego bajo la superficie.

«Fue un incendio de viento, con una velocidad de entre 30 y 35 kilómetros y rachas de hasta 60 kilómetros a la hora», detalló Pedro Muñoz antes de la reunión del comité de dirección del operativo extremeño contra los incendios forestales, que presidió Begoña García Bernal, consejera de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio. Pedo Muñoz informó también sobre algunas de las medidas que se van a tomar para intentar reducir el impacto del incendio sobre el paisaje, más aún tras las lluvias persistentes que han arrastrado cenizas a cauces fluviales. El director general explicó que en el embalse de Pinofranqueado, el término municipal más afectado por el fuego, se han colocado barreras para intentar reducir la llegada de esas cenizas.

«Además, la idea es que la próxima semana tengamos ya preparados los lotes para adjudicar la retirada de la madera quemada», amplió Muñoz, que añadió que «lo primero será construir albarradas en los cauces y fajinas en las laderas». En los dos casos, se trata de medidas para contener la erosión del terreno.

El director general también indicó que probablemente, no se utilizará en Las Hurdes y Sierra de Gata el sistema del 'helimulching', que consiste en lanzar paja desde un helicóptero. Esta técnica se empleó el año pasado tras el incendio que afectó a 2.775 hectáreas en Casas de Miravete y otros términos municipales del área de influencia de Monfragúe, y también hace tres años, tras un fuego que recorrió más de cuatro mil hectáreas entre el Valle del Jerte y La Vera.

Las islas dentro del perímetro

«Ya veremos si el 'helimulching' se puede hacer o no en Las Hurdes y Sierra de Gata, porque estas dos comarcas no tienen laderas tan desnudas de vegetación como las de Casas de Miravete o La Vera», explicó este Martes Pedro Muñoz, que también avanzó que ya se han encargado los planes periurbanos para municipios de Las Hurdes y Sierra de Gata. Esas actuaciones mejorarán la seguridad en el paisaje más cercano a las viviendas. Son planes que han de ejecutar los ayuntamientos, pero que en la práctica la mayoría no lo hace, principalmente por su elevado coste, de ahí que la Junta haya optado por asumirlo ella.

Por último, el director general comentó que aún no han podido medir la extensión de las islas de vegetación verde que hay dentro del perímetro del incendio, y que reducirán la superficie quemada en entre quinientas y mil hectáreas. El motivo, según explicó el responsable del Gobierno regional, es que la medición la hace un satélite, que para poder obtener los datos necesita que el cielo esté despejado, y en la última semana se han sucedido los días de lluvia y cielos cubiertos.