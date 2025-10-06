HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este domingo, 5 de octubre, en Extremadura?
Hugo Escribano, de 14 años, posa con su primer libro publicado. HOY
Hugo Escribano Montero Autor del libro 'Daniel, el grito de la sombras'

«Para frenar el acoso escolar se necesitan menos charlas preventivas y más acciones»

A sus 14 años, este adolescente de Hervás que estudia tercero de la ESO acaba de publicar su primer libro: «Busco ayudar»

A. B. Hernández

Lunes, 6 de octubre 2025, 07:34

No es su historia. 'Daniel, el grito de las sombras' no es un libro autobiográfico, «pero lo he podido escribir porque yo he sufrido acoso ... y sé lo que se siente, los sentimientos que te invaden», explica Hugo Escribano Montero.

