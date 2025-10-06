«Para frenar el acoso escolar se necesitan menos charlas preventivas y más acciones»

No es su historia. 'Daniel, el grito de las sombras' no es un libro autobiográfico, «pero lo he podido escribir porque yo he sufrido acoso ... y sé lo que se siente, los sentimientos que te invaden», explica Hugo Escribano Montero.

A sus 14 años, este adolescente de Hervás, que ahora estudia tercero de la ESO en el Colegio Diocesano de Cáceres, ha publicado su primer libro. En él cuenta la historia de Daniel, «un chico que se ve envuelto en una mentira que acaba aislándole cuando una chica dice que se burla de un compañero que tiene autismo», detalla el autor.

A partir de ese momento, «otros empiezan a meterse con él e incluso su mejor amigo opta por separarse». Las sombras negras, los acosadores en el libro de Hugo, crecen y cercan al protagonista, «que tampoco acude a sus padres porque, centrados en el trabajo, apenas ven qué le pasa a su hijo».

Pero la noche en que esas sombras llevan a Daniel a un bosque y le incitan a suicidarse, «su mejor amigo reacciona, llama a otros compañeros de clase y juntos van a salvarle; ellos son las sombras blancas que acaban con las negras», cuenta Hugo.

Su mensaje es de esperanza. «Porque hay salida cuando alguien sufre acoso escolar, porque es preciso que no se guarde silencio, que se reaccione, que se pida ayuda y que el resto sepa ver las señales del sufrimiento de quien lo padece cuanto antes, para que no sea tarde».

Por eso 'Daniel, el grito de las sombras' no va solo dirigido a quienes como Hugo pueden sufrir acoso por parte de sus compañeros de instituto en un momento de sus vidas. «Va también para quienes dejan solo al acosado, para los padres, para los profesores», concreta, para quienes conforman el entorno de la víctima.

El objetivo de su primer libro, publicado el pasado agosto, es ser una herramienta de concienciación que interpele a todos los que tienen en su mano frenar una situación de acoso, «porque el bullying es oscuro, pero hay una salida», defiende este adolescente de 14 años.

«Quiero dar fuerzas a quienes sufren acoso y también a quienes pueden ayudar a pararlo». Hugo Escribano cree que los protocolos para enfrentar el acoso en los centros educativos «son lentos, poco ágiles» y de dudosa eficacia. «En mi caso, por ejemplo, obligaron a los acosadores a leer un libro y hacer una ficha», después de un largo proceso además. «Yo he sufrido acoso y pido menos charlas preventivas y más hechos, más acciones para enfrentar este problema».

Pantallas y complejos

También más control sobre el uso de las redes sociales, que amplifican el acoso. «En mi caso comenzó en las redes sociales y considero que de alguna manera habría que actuar para evitar que se pueda herir a una persona desde el anonimato; las redes, además, hacen que el acoso vaya más allá del recinto escolar».

El bullying no será el único tema en el que Hugo continuará volcando su pasión por la escritura. «No sé qué voy a estudiar cuando sea mayor, pero sé que de alguna manera seguiré escribiendo, que la escritura continuará conmigo». De hecho, ya trabaja en su segundo libro, «en el que continuaré en la línea educativa y de concienciación», adelanta, y en el que, de manera novelada, expondrá los perjuicios de las pantallas en los adolescentes, sus modelos referentes, las complicaciones que atraviesan para aceptarse como son, los complejos a los que hacen frente.

Por el momento los 300 ejemplares de su primer libro están a la venta en librerías, grandes superficies y la web de la editorial, Aliar Ediciones.