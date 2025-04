«El fraude en el dinero digital es infinitamente mayor que en el efectivo»

Las miles de oficinas bancarias y de cajeros automáticos que han desaparecido a lo largo de todo el país en la última década han complicado ... el acceso al dinero en efectivo a buena parte de la población. «Esos cierres están creando muchos problemas», asegura Javier Rupérez, presidente de Denaria.

El político y diplomático, que fue embajador español en Estados Unidos durante el periodo en el que se produjeron los atentados de las Torres Gemelas en Nueva York (2001) y de los trenes de Atocha en Madrid (2004), estuvo este lunes en Badajoz. En la sede de Cajalmendralejo se celebró una jornada transfronteriza organizada por Denaria, plataforma que plantea entre sus objetivos la defensa del papel que tiene el dinero en efectivo para garantizar la inclusión financiera y su función como método de pago universal y gratuito.

–¿Por qué es necesaria esa defensa?

–No es posible imaginar el funcionamiento de la economía de mercado sin la existencia de un dinero en efectivo. El efectivo garantiza la libertad de elección y la privacidad de los ciudadanos y facilita el control de los gastos. Al mismo tiempo, el efectivo es un acceso indispensable para un número importante de ciudadanos: las personas mayores, las personas con discapacidad o aquellas que viven fuera de los ámbitos urbanos.

–Menciona la privacidad de los ciudadanos, sin embargo se ha impuesto la creencia del dinero digital como barrera contra el fraude.

–No digo que no haya fraude en el sistema del efectivo, pero si comparamos los números: el volumen del fraude en lo digital es infinitamente mayor que en el efectivo. Precisamente, la Comunidad Europea tiene interés en la creación del euro digital porque creen y esperan que sea precisamente la lucha contra el fraude digital.

–¿Es un poco ingenuo pensar, por tanto, que si desaparece el efectivo desaparece el fraude?

–El dinero negro ahora mismo está instalado en los sistemas digitales. Lo cual tampoco me produce ninguna satisfacción. Ya no estamos viviendo los tiempos de los gánsters y las maletas de dinero. Esa hermandad efectivo-fraude hace mucho tiempo que no es cierta. No estamos en contra de lo digital, pero afirmamos y defendemos el uso y el acceso al efectivo.

–¿Cómo lo hacen?

–Estamos hablando con las instituciones públicas sobre la necesidad de que los cajeros vuelvan a existir. Estamos en contacto con Correos, con los colegios de farmacéuticos, con los estanqueros y, por supuesto, con los bancos. Queremos es que se establezca por ley una distancia máxima de cinco kilómetros de acceso al cajero más cercano. Estamos contemplando que hay personas que tienen que desplazarse decenas de kilómetros hasta el cajero más cercano.

–¿Están encontrando buena predisposición por parte de las administraciones?

–Hemos encontrado una respuesta enormemente favorable tanto de los sectores sociales como de los sectores públicos y privados.

–¿Y por parte de los usuarios?

–En los tres años que llevamos de vida en Denaria España hemos venido haciendo encuestas y la respuesta es muy clara: incluso para las personas que utilizan el sistema digital de forma habitual, la existencia de efectivo es fundamental y lo consideran un elemento básico de libertad de elección. Tenemos que recordar es que hay una ley del año 2022 que obliga a la aceptación del efectivo como método de pago. Es cierto que tiene un límite de mil euros, pero estamos trabajando para elevarlo a los 2.500 euros, que es el que existía antes.

Comercio

–¿Quiénes utilizan el dinero en efectivo?

–Los datos de utilización del efectivo están más intensamente registrados en zonas rurales, en personas mayores, en personas con discapacidad. Luego hay colectivos, como el de los vendedores ambulantes, que viven con el efectivo.

–¿Se detecta la desaparición de métodos de pago digitales en el pequeño comercio?

–Estamos viendo que hay pequeños comercios que están exigiendo el pago en efectivo.

–Al revés de lo que se lleva años pronosticando. Tratando de mirar al futuro, ¿desaparecerá el dinero en efectivo?

– Esa idea de que el efectivo no tiene futuro no tiene ninguna credibilidad. La profecía de que el efectivo iba a desaparecer empezó a circular hace 30 años. Tenemos claro que para que el sistema económica europeo actual, la subsistencia del efectivo es fundamental. A pesar de la aparición del euro digital.

–Denaria se expande hasta Portugal.

–Para eso venimos a Badajoz. Celebramos una cumbre muy importante, porque en Portugal han decidido crear una plataforma al ejemplo de la española. Para nosotros es un reconocimiento de lo que estamos haciendo y es muy importante que tengamos esa posibilidad de colaboración. Me siento especialmente satisfecho de que se produzca.