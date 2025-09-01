«Me voy a Francia porque te pagan más y en vez de ocho horas trabajas siete» En Extremadura falta mano de obra y Manuel, de Miajadas, acude desde hace diez años a la región francesa de Valence a vendimiar donde dice que la figura del temporero goza de mejores condiciones

Este fin de semana Manuel M., de Miajadas (Cáceres), ha puesto rumbo a la vendimia de Francia, como lleva haciendo los últimos diez años este graduado en Pedagogía que ha decidido vivir de cosechar uva en el país vecino, del que defiende las mejores condiciones que presta a temporeros como él. Manuel, de 42 años, no tiene hijos y las últimas temporadas lleva viajando a la zona francesa de Valence, cerca de la frontera con Suiza. En Extremadura, como han señalado las organizaciones agrarias Asaja y UPA-UCE, de nuevo la falta de mano de obra es un grave problema cada vez que llega la vendimia.

«Mucha gente se va a Francia -explica Manuel M.- por ganar dinero y por vivir la experiencia. Allí se trabaja mejor porque el clima es más suave y cada vez veo más españoles, seguro que también extremeños, aunque en mi caso voy solo. Trabajo siempre hay porque Francia está llena de viñas, las hay en todas las regiones y yo siempre veo a españoles, portugueses e italianos vendimiando. Hay temporeros por todos lados. Suele ser gente de entre 20 y 50 años, tanto hombres como mujeres», describe este extremeño con experiencia.

En su caso concreto él viaja en su autocaravana, con la que tarda entre dos y tres días en llegar hasta su lugar de trabajo. Esta manera de presentarse en las explotaciones, con la casa a cuestas, está muy extendida y facilita bastante la contratación, explica.

«Hay dos tipos de temporeros, los que vamos en furgonetas o autocaravanas, que creamos una especie de camping donde por ley te tienen que poner un punto con agua para que puedas asearte; y luego los que llegan en autobuses, que a veces son familias completas y en estos casos la empresa que te contrata va más allá y te ponen casa o bungalows para el alojamiento. En mi caso, si yo me encargo del alojamiento porque tengo mi autocaravana pues gano más.

1.700 euros al mes

Según detalla, «en Francia trabajando de lunes a viernes siete horas al día sacas en limpio en torno a 1.700 euros ya libres de impuestos. En España creo que sales por unos 1.100 euros, pero son ocho horas al día, cuarenta semanales. Además, en Francia está muy bien regulado lo de las horas extras y si te sacas la seguridad social cuando ya llevas un tiempo tienes derecho a cobrar tu paro».

«En mi caso», añade, «me sale a cuenta el viaje porque encadeno varios trabajos y ahora cuando termine las dos semanas de vendimia luego engancho con la manzana y, si quisiera luego cuando se acerca la navidad, también hay trabajo para preparar los abetos de adorno, que allí son todos naturales. Además, voy dos veces al año porque en abril hago en las viñas lo que se llama 'trabajos en verde' que consiste en preparar las vides y dura hasta junio, tres meses en total», cuenta Manuel a este diario.

