–¿Cuál es su afición favorita?

–Mi afición favorita cuando tengo tiempo es la fotografía, con sosiego para pensar la imagen.

–¿Desde cuándo ... la practica?

–La practico desde que tenía unos 14 años. A esa edad tuve por primera vez una cámara en las manos y decidí que lo que hacía aquel cacharro merecía la pena.

–¿Por qué?

–Porque es magia. La fotografía es como fijar con la retina un instante, pero con mayor precisión. Es robar un momento al presente para poder evocarlo en el futuro, recuperando matices que la memoria perdería, y además, permite que le des tu toque.

–¿Se la inculcó alguien o algo en concreto?

–Fue de manera autodidacta. Luego, con la ayuda de libros, de grandes fotógrafos que he podido conocer y visitas a exposiciones, creo que he podido 'educar el ojo' un poco.

–¿Cuánto tiempo le dedica a la semana, al mes?

–Ahora, con los móviles no hay excusas. Si algo merece la pena, y el momento lo aconseja, es ocasión para desenfundar y disparar. Así que la respuesta es que prácticamente a diario.

–¿Participa o forma parte de algún colectivo?

–He formado parte de un colectivo de fotógrafos aeronáuticos, que son más de 700 en el país. En 2019 gané el primer premio en categoría absoluta del certamen que organizan. Se llama la asociación Aire.

–¿Qué tipo de satisfacciones ha tenido: le ha hecho conocer gente, nuevos amigos, viajar…?

–Muchas. He conocido grandes fotógrafos, he viajado con el motivo de la fotografía, he disfrutado esos momentos que solo los fotógrafos apreciamos. Fotografía es contrario a prisas, así que me ha aportado, sin duda, y para bien.

–¿Ha tenido algún premio o reconocimiento?

–Sí, gané hace muchísimos años un premio del Consejo de la Juventud de Badajoz, y luego el primer premio de fotografía aeronáutica de la principal asociación de fotógrafos de esta materia en 2019, así como el primer premio en 2024 de la asociación de antiguos alumnos del Curso Superior de la Defensa del Ministerio de Defensa.

Otras aficiones

–¿Le ha supuesto algún inconveniente alguna vez: quejas de la familia, restarle tiempo, ocupar espacio en casa…?

–En mi casa lo han padecido de siempre, y tengo que agradecerles su infinita paciencia y comprensión.

–¿Le ha dedicado dinero, calcula cuánto? ¿Ha ganado dinero con su afición?

–No he ganado dinero, he invertido dinero en el material, si bien siempre uno suspira por tener un equipo mejor, a lo que hay que poner freno al ser una afición. ¿El valor del equipo? Es como el de las bicicletas de los grandes aficionados al ciclismo, ya me entenderán ellos.

–¿Por qué la recomendaría a otras personas?

–Pues porque te permite pensar, te permite reflexionar y te permite disfrutar cuando piensas la fotografía, cuando la haces y cuando la ves con el tiempo en el ordenador. Como el buen vino, algunas ganan poso y otras, pues mejor borrarlas.

–¿Ha tenido otras aficiones?

–Siempre me ha encantado bucear. He tenido la oportunidad de practicar ala delta, disfrutar de correr por el campo y seguir la pasión de mi padre por la filatelia. Disfruto mucho de los paseos tranquilos con mi perro. Creo firmemente que en la vida es esencial tener aficiones, y si pueden ser al aire libre, sin sirenas ni ruidos, ¡mucho mejor!