Juicio en Cáceres contra una dependienta que se quedó con 107.379 euros en dinero y cosméticos

La Audiencia Provincial de Cáceres celebra este jueves 1 de diciembre un juicio por un delito de apropiación indebida contra la empleada de una empresa ... de venta de cosméticos con tiendas en Coria, Plasencia y Béjar. La Fiscalía acusa a la dependienta de quedarse con dinero y productos del establecimiento donde trabajaba. Según los cálculos realizados durante la instrucción realizada en el Juzgado de Primera Instancia número 2 de Coria, el perjuicio económico total ascendió a 107.379 euros.

La acusada comenzó a trabajar hace nueve años en la tienda de Coria. Entre 2019 y 2020, indica el escrito de calificación de la Fiscalía, «se apoderó del dinero en efectivo de ventas o directamente de los productos». El Ministerio Público detalla que lo hacía a través de un método concreto. «Cuando vendía un producto, entregaba el artículo y el tique al cliente, recogiendo el dinero en efectivo, pero después, borraba en el ordenador el registro de la venta, anulándola, y para deshacerse del producto cuyo ticket había anulado, utilizaba el sistema 'entre tiendas', que servía para enviar productos de una a las otros establecimientos de la empresa, de forma que a través de la aplicación enviaba el producto, pero sin llegar a hacerlo» (obviamente porque ya no lo tenía). De esta forma, la tienda que debía recibir el cosmético en cuestión, no recepcionaba el aviso al no haberlo pedido.

Comenzaron las sospechas

Al haber comenzado las sospechas sobre la acusada, en noviembre de 2020, la dueña y otras tres empleadas decidieron hacer una comprobación desde el sistema informático de la tienda de Plasencia. Así vieron que a las 18 horas, «la acusada se encontraba haciendo 'salidas' constantes de productos de la marca L'Oreal a varias tiendas».

De acuerdo con las diligencias previas, el daño económico derivado de la desaparición de productos y dinero ascendió a un total de 107.379 euros.

Por estos hechos la Fiscalía pide para la acusada la pena de prisión de tres años, y multa de 9 meses en caso de impago, además de la condena en costas. Además, se solicita que indemnice a la empresaria perjudicada con la citada cantidad: 107.379 euros.