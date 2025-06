La Fiscalía pide 15 años de cárcel para el profesor del conservatorio de Almendralejo

Rafael F. R., profesor de fagot en el conservatorio Tomás Bote Lavado de Almendralejo, se enfrenta a 15 años de cárcel. Es ... la pena que ha solicitado para él la Fiscalía como presunto autor de un delito continuado de abuso sexual a cinco menores de edad.

El docente, que desde 2022 trabaja como interino en Extremadura, fue juzgado este miércoles en el segundo intento en la Audiencia Provincial de Zamora, después de que tuviera que suspenderse el juicio fijado para el pasado el 27 de mayo porque no se presentó a la cita judicial.

Este hecho motivó que el tribunal emitiera una orden de busca y captura y que la Policía Nacional detuviera al docente en Almendralejo. Tras constatarse que no había tratado de eludir la justicia, se le mantuvo en libertad provisional, con obligación de comparecer semanalmente en el juzgado hasta que fuera de nuevo juzgado en la Audiencia.

El juicio se inició este miércoles con la declaración de una de las víctimas, alumna suya como las otras cuatro de las que presuntamente abusó. Todas menores de edad en el momento en el que tuvieron lugar los hechos, durante dos cursos consecutivos entre 2008 y 2010, cuando Rafael F. R. daba clases en el conservatorio de la capital zamorana.

La acusación particular ha elevado a cuatro años de prisión la pena por cada uno de los casos de abusos y la defensa ha solicitado la libre absolución del profesor al considerar que no hay pruebas incriminatorias y no se han producido los hechos juzgados, que fueron denunciados hace cuatro años, más de una década después de ocurrir, cuando las víctimas ya eran mayores de edad.

Según ha trascendido, en la vista oral han declarado como testigos las víctimas, a través de videoconferencia o protegidas por un biombo, y han indicado que el docente aprovechaba tutorías y clases a solas con alumnas para, con la excusa de explicarles cómo debía ser la respiración para el instrumento musical que tocaban, cometer los abusos.

La Fiscalía actuó de oficio en este caso cuando el conservatorio de Salamanca, donde estaba dando clases el profesor, lo puso en su conocimiento tras ser informado por una de las víctimas.

Desde ahí se trasladó a Extremadura. Su primer contrato data de 2015. Ese año, este docente nacido en la localidad alicantina de Cocentaina trabajó desde el 1 de julio hasta el 4 de septiembre y, posteriormente, desde el 22 de septiembre de ese año hasta el 7 de septiembre de 2016.

La relación contractual con la Consejería de Educación se retomó en 2022, año en el que concatenó tres contratos consecutivos como interino, el último del 10 de septiembre de 2024 al 31 de agosto de 2025 sigue en vigor, tras acreditar que no tenía antecedentes por delitos de carácter sexual.

Aunque Rafael F. R. está de baja desde el 26 de mayo, la Audiencia de Zamora le ha inhabilitado de forma cautelar en atención a la medida solicitada por la Fiscalía, y la Junta de Extremadura ha informado de que ha dado cumplimiento a ello.