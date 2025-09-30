HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

El párroco Alfonso Raúl Masa a su llegada a los juzgados en febrero de 2024. HOY

La Fiscalía pide 9 años de cárcel para el cura de Don Benito por un delito de tráfico de drogas

El juez decreta la apertura del juicio oral contra los tres investigados en la causa, que será juzgada por la Audiencia Provincial de Badajoz

Ana B. Hernández

Martes, 30 de septiembre 2025, 07:17

Más de un año y medio después de que Alfonso Raúl Masa, párroco en Don Benito, y su compañero de piso, Eduardo, fueran detenidos ... por la Guardia Civil, ambos serán juzgados, junto a un tercer investigado, por la Audiencia Provincial de Badajoz acusados de un presunto delito de tráfico de drogas y otro contra la salud pública.

