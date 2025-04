La Fiscalía de Menores tomará declaración a los cuatro supuestos agresores de Almendralejo este jueves

La Fiscalía de Menores de Badajoz tomará declaración este jueves a los cuatros supuestos agresores del joven del instituto Carolina Coronado de Almendralejo. ... Lo hará después de haber recibido el atestado de la Policía Nacional y decidirá si solicita para ellos medidas cautelares o no.

Actualmente los cuatro supuestos agresores están expulsados temporalmente del centro educativo. La Consejería de Educación ha detallado que «tienen suspendido cautelarmente el derecho de asistencia al centro, mientras se resuelven los procedimientos disciplinarios».

Tras la toma de declaración en la Fiscalía, este organismo podría pedir al Juez de Menores el internamiento en un centro, algo muy poco probable según fuentes judiciales porque esa medida se suele determinar para casos extremadamente graves, o alguna otra como puede ser una orden de alejamiento. También puede que no solicite ninguna.

Esta toma de declaración llega después de que la familia del menor supuestamente agredido tanto física como sexualmente pusiera una denuncia el pasado viernes ante la comisaría de la Policía Nacional de Almendralejo.

La presidenta de la asociación contra el acoso escolar de Cáceres (ACOES), Maribel Mendoza, que hasta el momento ha hecho de portavoz de la familia, ha asegurado que «los hechos comenzaron el lunes 17 de marzo y todos fueron dentro del vestuario del instituto, donde no hay cámaras».

Mendoza ha indicado que «el niño psicológicamente está roto y no puede salir de casa, aunque el instituto se ha ofrecido a que vuelva en cualquier momento». Ha explicado también que fue atendido en el Hospital Tierra de Barros para su examen médico.

Además, este miércoles la madre del menor ha enviado una carta a ACOES y que la asociación ha hecho pública. En ella muestra su dolor y agradecimiento a todos los que le han apoyado.

«Solo me queda agradecer a Dios porque tengo a mi hijo a mi lado, viéndolo crecer, conversar, abrazarlo. Los tiempos de Dios son perfectos y por él estamos afrontando esta prueba juntos en familia», dice en el inicio de esta carta. En ella indica que «él ha sido la voz silenciosa de muchos niños que por temor no se dejaban escuchar» y lanza un mensaje de esperanza. «Que sepáis todos ellos que no están solos, que sus familias siempre los protegerán y que los aman», escribe.

«Gracias a todos los que habéis intervenido oportunamente: amigos y amigas de él que han estado para él. A pesar de todo no se ha sentido solo. A los padres, madres, profesionales del centro de salud, vecinos, prensa en general y a la fundación ACOES dirigida por Maribel», añade en este escrito.

La madre del menor concluye en la carta que «es hora de parar con tanta violencia» y que es necesario «formar hombres y mujeres para bien de esta sociedad».

Son palabras que llegan un día después de que medio centenar de personas se concentraran a las puertas del Carolina Coronado para apoyar a la supuesta víctima de agresión.