Festivos en Extremadura: el 26 de diciembre sí, el 2 de enero no Los próximos 24 y 25 de diciembre, Nochebuena y Navidad, y 31 de diciembre y 1 enero, Nochevieja y Año Nuevo, caen en sábado y domingo

Rubén Bonilla Badajoz Lunes, 28 de noviembre 2022, 13:58 Comenta Compartir

26 de diciembre será festivo y el 2 de enero, no. Muchos extremeños se encuentran estos días planificando las vacaciones navideñas y están cayendo en la cuenta de que un fin de semana será más largo que otro.

En el primero de ellos, el del 24 y 25 de diciembre, Nochebuena y Navidad, sí está establecido que el día 25 sea festivo y la jornada no laboral se pasará al lunes, el 26 de diciembre. Por lo que quedará un fin de semana de semana de tres días para los que no trabajan ni sábado ni domingo.

Sin embargo, el siguiente fin de semana en el que se despide el año y se entra en 2023, el día 1 de enero no se pasará la jornada no laboral al lunes. Bueno, no se trasladará en Extremadura pero sí en varias comunidades autónomas como Andalucía, Aragón, Asturias, Castilla y León y Murcia.

En la región extremeña, la Junta de Extremadura decidió que en 2023 la jornada no laboral del 1 de enero, domingo, se trasladara al lunes día 2, como permite la legislación nacional. Y esta última fecha, a su vez se desplazara al 21 de febrero o, lo que es lo mismo, al Martes de Carnaval.

En el informe que acompañó al proyecto de decreto de festivos, la Junta indicó que se optaba por el martes de Carnaval porque se trata de «una fiesta popular ampliamente difundida y celebrada en Extremadura». En concreto, cita tres ciudades importantes de Extremadura (Badajoz, Mérida y Navalmoral de la Mata) y recalca que este mismo año han señalado dicho día como festivo municipios tanto de la provincia de Badajoz (Hornachos, Valverde de Mérida, Villar del Rey...) como de Cáceres (Jaraíz de la Vera, Malpartida de Cáceres, Villanueva de la Vera...).

Fiestas nacionales

El Estatuto de los Trabajadores reconoce catorce fiestas laborales al año, de las cuales dos son de carácter local elegidas por los ayuntamientos. De ámbito nacional son el 1 de enero, el 1 de mayo, el 12 de octubre y el 25 de diciembre. A estas se suman mediante real decreto el Viernes Santo, el 15 de agosto, el 1 de noviembre, el 6 de diciembre y el 8 de diciembre. Y son opcionales el 6 de enero, el Jueves Santo y el 19 de marzo o el 25 de julio.

El Gobierno puede trasladar a los lunes los festivos nacionales que sean en domingo. Y las comunidades autónomas pueden elegir otros días por tratarse de fiestas tradicionales, sustituyendo las nacionales que son opcionales o las que pasen a lunes.

Con estos condicionantes, la Junta prevé fijar como festivos en 2023 los días 1 de enero, 6 de enero, 6 de abril, 7 de abril, 1 de mayo, 15 de agosto, 8 de septiembre, 12 de octubre, 1 de noviembre, 6 de diciembre, 8 de diciembre y 25 de diciembre. Como el 1 de enero es domingo, en vez de pasarlo al lunes 2 de enero la Junta se decanta por el 21 de febrero, Martes de Carnaval.