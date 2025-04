Felipe VI advierte en Yuste que «Europa se juega su futuro»

«Volvemos a Yuste, uno de los lugares clave de la historia de España, de Europa y del mundo». Lo dijo Felipe VI este viernes ... en el monasterio de san Jerónimo de Yuste, durante el acto en el que entregó el premio Carlos V a Mario Draghi, expresidente del Banco Central Europeo y ex primer ministro de Italia. «Un artesano de obras y tejedor de consensos, un europeo europeísta y un europeísta europeo», le definió el Rey, que pronunció un discurso en clave comunitaria.

«Vivimos momentos decisivos en los que se está definiendo el mundo y la Europa que vamos a vivir», situó el monarca. «Europa se juega su futuro, y si el futuro es nuestro mayor reto, el presente es nuestra principal tarea, en la que no caben la inacción o parálisis, ni la improvisación irreflexiva». «El mapa geopolítico está cambiando, Europa debe recuperar la competitividad, buscar una posición preeminente en el tablero geopolítico y geoeconómico internacional», apuntó Felipe VI, que como cada año, compartió con el premiado el protagonismo en el acto.

«Viva el Rey», cantan los niños de colegios de la zona cuando llega el monarca, cuya presencia marca el rígido protocolo de la ceremonia desde un par de horas antes de que comience. Esos niños le ponen a la mañana la nota alegre, colorida, son ellos los que rompen el corsé institucional que envuelve a la jornada, los que colocan lo formal en un segundo plano durante esos minutos en los que el Rey se detiene para saludarles. Esa es una foto clásica de la cita, porque la Casa Real no ha faltado a Yuste ningún año. «Nos alegra regresar una vez más a esta querida tierra extremeña que alojó a Carlos V en sus últimos días, que ha sabido asumir y aunar esa identidad europea y vocación iberoamericana; conjunción que le imprime un carácter especial de tierra abierta, solidaria, orgullosa de su pasado y comprometida con el futuro que está construyendo».

Una legislatura transformadora

Esta idea de que el continente «se juega su futuro», como dijo el Rey, sobrevoló la gala. De forma más evidente o velada, apareció en los discursos, que son la miga del acto, lo que da la pista de en qué consiste la entrega del premio Carlos V. «Tras las elecciones del pasado día 9, la décima legislatura va a comenzar, y es una legislatura que puede transformar el club comunitario», dijo el Rey, que cerró su intervención con una frase profunda. «Las realidades -afirmó- existen porque alguien las soñó primero. El sueño europeo sigue siendo nuestra mejor realidad».

«No caben la inacción o parálisis, ni la improvisación irreflexiva» Felipe VI Rey de España

Ampliar Mario Draghi, tras recibir el premio Carlos V de manos del Rey. DAVID PALMA

Ese aire poético vistió también el discurso de María Guardiola, que vivió su primer premio Carlos V como presidenta de la Junta. «Europa es un faro sin el que nuestros valores se hundirían sin remedio, destrozados por las rocas, víctimas del furioso oleaje de nuestros tiempos», dijo la presidenta. «Extremadura vive con orgullo su enclave dentro de este hermoso mosaico de países y regiones», apuntó Guardiola antes de aludir a Carlos V, el emperador que eligió el monasterio para retirarse y donde murió. «Para su despedida -apuntó la líder del Ejecutivo regional-, se concienció a la extremeña: con pausa, con valentía y con bondad».

Un hombre audaz y riguroso

La presidenta extremeña ensalzó la «audacia, rigor y coraje» de Draghi «en momentos muy delicados para la Unión», en referencia a su etapa al frente del Banco Central Europeo, que coincidió con la crisis económica más importante de los últimos años. Y tuvo Guardiola un guiño con Felipe VI, al recordar que en cinco días cumplirá su primera década de reinado. «La corona de España -aseguró la presidenta- ha ayudado a consolidar nuestro país en el contexto europeo. Ha encarnado nuestros valores, ha defendido nuestras aspiraciones y ha representado nuestros anhelos. Extremadura fue, es y seguirá siendo leal a la Constitución, a la monarquía española y a Su Majestad el Rey Felipe VI».

«Europa debe romper su dependencia energética de países en los que ya no podemos confiar» Mario Draghi Premio Carlos V 2024, expresidente del Banco Central Europeo y ex primer ministro de Italia

Sentada entre los socialistas Josep Borrell (representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad.) y José Manuel Albares (ministro de Asuntos Exteriores), Guardiola cerró su intervención de nuevo con un aire poético y marítimo. «Creo en un mañana donde Europa sea el viento y las velas sean nuestra esperanza», se despidió la presidenta en un acto que presentó la periodista Carmen Romero Marí y en el que la música la pusieron el cuarteto de cuerda de la Orquesta de Extremadura y la soprano Delia Agúndez Calvo, que interpretaron piezas de Sebastián Durón y Antonio Vivaldi.

«La era del gas importado de Rusia y del comercio mundial abierto se está desvaneciendo», constató Mateo Draghi, que citó el cambio climático, la política en materia de defensa y la transición verde como tres de los desafíos que ha de afrontar Europa. El continente necesita «crecer más rápido y mejor», y solo pasa por «aumentar la productividad», recomendó el premiado, que cree necesario abaratar el precio de la energía y que llamó a «construir un auténtico mercado energético europeo». «En comparación con Estados Unidos, no tener un presupuesto federal nos pone en desventaja», afirmó el ex primer ministro italiano, que llamó al continente a «romper su dependencia de países en los que ya no podemos confiar».

Ampliar Borrell, Albares, Guardiola, Felipe VI, Draghi, Cuerpo y De Guindos. DAVID PALMA

Draghi concita ahora parte de la atención en el escenario comunitario porque está elaborando un informe sobre la competitividad europea, y ya ha avanzado que su receta tiene entre los ingredientes básicos una revisión del modo en que se asocian los estados miembros.

Lea el discurso completo de Mario Draghi (en inglés):

Terminó Draghi y subió al estrado el Rey, que recordó a Jacques Delors, el primer galardonado con el premio Carlos V. Fue «el arquitecto visionario que ayudó a construir una Europa con alma y que sentó las bases de algunos de los logros más destacados del proyecto europeo, en este mismo lugar en junio de 1995». Se despidió Felipe VI y sonó el himno de la Unión Europea, clásico final de la ceremonia de entrega del premios Carlos V, el emperador que tenía medio mundo para elegir donde retirarse y escogió un rincón verde del norte extremeño que casi cinco siglos después de su muerte, cada año se convierte en el centro de Europa durante una mañana.