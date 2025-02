Feijóo: «No hay dinero para el tren de Extremadura pero sí 750 millones para comprar trenes en Marruecos»

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha cargado este miércoles contra el Gobierno de Pedro Sánchez por las 'okupaciones' de viviendas en ... España y por «saquear» a los trabajadores tras subir «97 veces los impuestos» y ahora buscar que tribute el Salario Mínimo Interprofesional (SMI). En este sentido, el líder popular ha hecho referencia a las prioridades de gasto y las inversiones del ejecutivo central, reprochándole que «no hay dinero para el tren de Extremadura pero sí 750 millones para comprar trenes en Marruecos», ha manifestado.

Por su parte, la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, se ha manifestado a través de sus redes sociales sobre esta referencia al tren extremeño en el Congreso de los Diputados. «Cuestión de prioridades. Y para el Gobierno, la dignidad ferroviaria de los extremeños no lo es», ha apuntado.

En esta misma línea, Feijóo ha recriminado a Sánchez que el Gobierno sí tenga dinero para «gastarse 2.000 millones de euros en controles telefónicos», en «publicidad institucional» en vez de en los pacientes de ELA, o en «400 asesores más y altos cargos» que el último Ejecutivo de Mariano Rajoy.

A su entender, los españoles «no paran de trabajar» pero el Gobierno les «fríe a impuestos» y el «esfuerzo de la gente» acaba «convirtiéndose en cesiones para sus socios, mordidas y pisos para su entorno y sus ministros».

«En un país donde es más fácil tener casa si se ocupa ilegalmente que si se trabaja honradamente, en un país donde no hay personas que viven mejor a base de subvenciones que trabajando, hemos de decir que basta ya», ha proclamado.

Es más, Feijóo ha recalcado que cómo les van a respetar en el mundo si a Sánchez «no le respeta» la vicepresidenta del Gobierno y «el mayor arancel se lo pone a los trabajadores más modestos», en alusión a la tributación del SMI. «Nunca un Gobierno ha sido tan inútil, tan caro y tan dividido como el suyo», ha espetado a Sánchez.

Esta intervención ha tenido lugar en la segunda sesión de control al Gobierno del Congreso de este curso político. Durante la misma, el jefe de la oposición ha intentando ahondar en la división del Ejecutivo de PSOE y Sumar en torno a la tributación del SMI.

En este sentido, Feijóo ha preguntado a Sánchez si la vicepresidenta Yolanda Díaz «sabía que los perceptores del salario mínimo iban a pagar IRPF o mintió cuando dijo que se enteró por la prensa», una cuestión que el presidente no ha respondido en su intervención.

Ante esa ausencia de respuesta, el líder del PP ha dicho a Sánchez que es «tan constante en no responder como en saquear a los trabajadores españoles». «Ha subido 97 veces los impuestos y sigue. La gota que colmó el vaso es que pretenden que los mileuristas también paguen. ¿Cómo va esto, señoría? ¿Ahora los mileuristas son los nuevos ricos de la época sanchista?», ha interpelado al jefe del Ejecutivo.

Respuesta de Sánchez

Frente a estas acusaciones, el presidente Pedro Sánchez le ha respondido que España «lidera el crecimiento económico en Europa» y ha atacado al PP con el 'caso Bárcenas' y «la mala gestión que hizo de las residencias de mayores» en pandemia la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

«Tengo que decirle que, después de escucharle una y mil veces en las sesiones de control, es usted, para la política española, lo que la criptomoneda de Milei para los votantes argentinos de Milei: un colosal engaño», ha espetado Sánchez a Feijóo, aludiendo a la polémica que ha rodeado al presidente de Argentina.

Sánchez ha presumido de la gestión de su Gobierno y, ante la críticas del PP por la tributación del SMI, ha recalcado a la bancada 'popular': «Hombre, hablando de las retenciones en el IRPF, los sobresueldos de Bárcenas a la dirección del Partido Popular, eso seguro que no se retenía en el IRPF».

A renglón seguido, ha sacado pecho de la marcha de la economía española asegurando que en el año 2018, el salario medio en España «era de 1.700 euros» y «hoy es de 2.100 euros». Además, ha dicho que en 2018 «la pensión media era de 1.000 euros» y «hoy es de 1.500 euros». En aquel año, ha proseguido, había 19 millones de personas ocupadas y «hoy hay casi 22 millones».

El presidente del Gobierno ha recalcado que España «lidera el crecimiento económico en Europa y ha añadido que »la tasa de pobreza «aún continuando siendo alta, es la más baja de la serie histórica», según el Instituto Nacional de Estadística. «Lo que nos preocupa a nosotros se mide en números y, a diferencia de ustedes, los números no engañan», ha trasladado a la bancada del Grupo Popular.

Tras comparar a Feijóo con la «criptomoneda de Milei» y asegurar que es un «colosal engaño», Sánchez ha afirmado que el presidente del PP se presentó ante la política española «diciendo que iba a traer la política para adultos».

«La política para adultos era hacer propuestas, moderación, pactos de Estado, y lo que trae ha sido bulos y crispación. Fíjese, el señor Tellado, el señor González Pons y Miguel Ángel Rodríguez, esos son los estadistas con los cuales usted comparte la estrategia política», ha exclamado Sánchez.

A su entender, se trata de un equipo del PP que «amenaza en las redes sociales a los medios de comunicación» con cerrarlos y «utiliza datos privados para defender lo indefendible», como «defender a la señora Ayuso de la mala gestión que hizo de las residencias de mayores durante la pandemia de la covid 19». «Yo no sé si usted no es presidente porque no quiere, pero España no merece la oposición que usted hace», ha dicho al líder del PP.